새마을운동 찾은 이 대통령 “박정희 대통령이 시작…큰 성과 거뒀다”

진보 진영 대통령으로서 첫 방문

“온 세상 모든 일들, 상식과 합리에 기초해야”

이미지 확대 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 14일 경기 성남시 분당구 새마을운동중앙회에서 열린 현장간담회에서 발언하고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 대화하는 이재명 대통령과 새마을운동중앙회장 이재명 대통령이 14일 경기 성남시 분당구 새마을운동중앙회에서 열린 현장간담회에서 김광림 새마을운동중앙회장과 대화하고 있다. 왼쪽부터 강훈식 비서실장, 이재명 대통령, 김광림 회장, 윤호중 행안부 장관.

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세줄 요약 새마을운동 성과 인정과 현시대 유용성 강조

정치적 편향 경계와 중립·존중 필요성 언급

민간단체 첫 방문으로 공정성·투명성 부각

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이재명 대통령은 14일 “새마을운동은 여러분이 자부심을 가지고 있는 것처럼 우리가 산업화 시대 박정희 대통령이 대한민국의 문화와 경제·사회적 환경을 개선하기 위해서 시작했던, 그리고 상당히 큰 성과를 거뒀던 운동인 게 분명하다”고 평가했다.이 대통령은 이날 경기 성남시에서 새마을운동중앙회 현장 간담회를 찾아 “지금 이 시대에도 (새마을운동은) 매우 유용하다”며 이처럼 말했다.진보 진영 대통령이 공식 일정으로 새마을운동중앙회를 찾은 건 이번이 처음이다. 이 대통령은 성남시장 시절 새마을운동중앙회의 도움을 받았다며 “취임하고 좀 일찍 와보고 싶었는데 너무 편파적이라고 할까 봐 좀 미뤄놨다 사실 지금 오게 됐다”고 말했다.이 대통령은 새마을운동이 좀 더 존중과 대우를 받아야 한다고 강조했다. 이 대통령은 “자꾸 이리저리 정치적 이유로 몰려다니고 이러면 사실은 존중받지 못한다. 정치인들이 막 잘 따라다니면 좋아할 것 같은데 사실은 무시한다”고 했다. 이어 “당당하게 자기 역할하고 국민에게 좋은 평가를 받고 회원들, 조직도 좀 늘리고 존경받고 인정받으면 정치인들이 막 쫓아다닌다”라고 덧붙였다. 또 “정치적으로 혹여라도 일각에서 우려하는 것처럼 한쪽으로 이렇게 자꾸 몰리거나 이러면 무시당한다”라며 정치적 중립을 지킬 것을 조언했다.이 대통령은 새마을운동이 박정희 전 대통령이 시작해 성공을 거뒀다고 추켜올리면서 국제 사회에서도 인정받는 운동이 되어야 한다고 했다. 이 대통령은 “우리 국내 문제도 해결해야 될 과제들이 많긴 하지만 그건 그것대로 하고 또 국제 사회에서 우리가 혜택 보는 것만큼 또 지원도 하고 봉사도 하고 했으면 좋겠다”고 말했다.이 대통령은 공정성 강조를 위해 이곳을 찾게 됐다고 했다. 이 대통령은 “저는 온 세상 모든 일들이 이렇게 좀 상식과 합리에 기초하면 좋겠다”며 “네 편 내 편이나 이념과 가치 이런 것도 중요한데 공적 영역에서는 그러지 않아야 한다”고 했다. 이어 “객관적 기준에 의해 공정하게, 투명하게 모든 일이 이뤄져야 되겠다는 생각을 한다”며 “그런 측면에서 제가 새마을운동중앙회를 민간 단체로 처음으로 방문했다”고 밝혔다.김진아 기자