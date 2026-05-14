지방선거 ‘D-20’ 울릉도 찾은 정청래 “홍보대사 되겠다”

‘1박 2일’ 경북 울릉도 방문
보수 결집 기류에 ‘섬심’ 공략
독도 방문 활성화 요청에
“100% 명분 있는 얘기”
8월 전당대회 행보 해석도
더불어민주당 총괄상임선거대책위원장을 맡은 정청래 대표는 6·3 지방선거 후보 등록 첫날인 14일 울릉도를 찾아 “울릉도 홍보대사가 되겠다”고 밝혔다.
정 대표는 이날 경북 울릉한마음회관에서 주민 간담회를 열고 “민주당 대표가 울릉도에 온 것은 처음이라고 들었다”며 “이곳에 오면서 이렇게 멀리 떨어진 섬에도 대한민국 국민 8900명이 살고 있다는 현실을 새롭게 알게 된다”고 말했다.
정 대표는 “울릉도라고 하면 꿈과 낭만의 섬, 가보고 싶은 섬이라고 생각하는데 제가 제일 먼저 접한 말은 ‘아프더라도 날씨 좋은 날 아파야 한다’는 말이었다”며 “기후 여건에 따라 아프더라도 육지에 나가서 치료받기 어렵다는 상징적인 말”이라고 했다. 이어 “앞으로 제가 울릉도 홍보대사가 되겠다”며 “늘 울릉도를 생각하겠다”고 강조했다.
정 대표는 울릉군을 농어촌기본소득 지역에 포함될 수 있도록 해달라는 민원에 “할 수 있는 모든 일을 하겠다”고 했다.
그는 독도 방문이 활성화될 수 있게 해달라는 요청에도 “100% 명분 있는 얘기”라며 “제가 꼭 하겠다. 좀 더 많은 사람들이 적은 비용으로 (독도를) 찾을 수 있도록 부처에 요구하겠다”고 했다.
정 대표가 울릉도를 찾은 배경에는 영남권을 중심으로 보수 결집 기류와 무관치 않다는 해석이다. 당 일각에선 정 대표가 오는 8월 전당대회를 염두에 둔 행보라는 말도 나왔다. 앞서 정 대표는 전날 국회 기자회견에서 “오지 말라고 하는 곳에 간 적은 단 한 군데도 없다. 일부 언론에 나오는 것과 (현실은) 많이 다르다”고 말했다.
김헌주 기자
세줄 요약
- 울릉도 방문, 홍보대사 자처
- 주민 간담회서 섬 생활 불편 청취
- 농어촌기본소득·독도 활성화 약속
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