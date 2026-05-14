조국혁신당 김태성·고길호·최제순, 신안군수 선거전…‘백의종군 통합 원팀’ 선언

고길호·최제순, 김태성 지지 ‘백의종군 통합’ 전격 선언

조국혁신당 김태성 후보로 정책 단일화…‘조건 없는 결단’

고길호 전 군수 ‘총괄선대본부장’, 최제순 후보 ‘고문위원장’

이미지 확대 조국혁신당 김태성 신안 군수 후보. (김태성 후보 캠프 제공)

세줄 요약 조건 없는 정책 단일화로 원팀 출범

신안군수 선거, 김태성·고길호·최제순 통합

여성 권익·섬 맞춤 공약 핵심화

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6·3 전남 신안군수 선거에서 조국혁신당 김태성 후보와 무소속 고길호, 무소속 최제순 예비후보가 신안의 대전환을 위해 아무런 조건 없이 하나로 뭉치는 ‘백의종군 통합 원팀’ 출범을 전격 선언했다.14일 세 후보는 공동 선언문을 통해 “오직 신안의 미래와 군민의 행복을 위해 어떠한 직위나 이익에 대한 약속 없이 정책 단일화에 합의했다”고 밝혔다.이번 통합은 3선 군수의 행정 경륜(고길호)과 지역 사회의 두터운 신망(최제순)이 개혁적 비전(김태성)과 결합한 것으로, 사실상 이번 선거의 최대 분수령이 될 것으로 보인다.고길호·최제순 두 후보는 단일화 과정에서 어떠한 사후 보장도 요구하지 않은 채, 김 후보 캠프의 ‘총괄선거대책본부장’과 ‘고문위원장’직을 맡기로 했다.세 후보는 통합 정책의 핵심 가치로 ‘여성 권익 신장’을 꼽았다. 이어 섬 지역 특화 여성 건강 지원 시스템 구축, 여성 안심 안전망 강화, 여성 문화·휴식 인프라 확충 등을 단일 후보의 핵심 공약으로 확정하며, 여성이 당당한 주역으로 대접받는 따뜻한 신안을 만들기로 합의했다.김 후보는 “두 분의 고귀한 결단에 경의를 표하며, 든든한 동지들과 함께 신안의 자부심을 기필코 되찾겠다”고 밝혔다. 고 예비후보와 최 예비후보 역시 “조건 없는 통합이 신안 대전환의 동력이 될 것”이라며 “원팀으로서 압도적 승리를 쟁취하겠다”고 화답했다.임형주 기자