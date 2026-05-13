與, 차기 국회의장 후보에 ‘친명’ 조정식 선출

부의장 후보엔 남인순 의원 선출

이미지 확대 제22대 국회 후반기 국회의장 선거에 나선 더불어민주당 조정식 의원이 13일 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 국회의장 및 부의장 후보 선출 의원총회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

세줄 요약 민주당, 후반기 국회의장 후보 조정식 선출

부의장 후보에 남인순, 당내 투표서 확정

조정식, 본회의 표결 거쳐 의장 확정 예정

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6선 조정식 더불어민주당 의원이 제22대 국회 후반기 국회의장 여당 몫 후보로 13일 선출됐다. 부의장 후보로는 남인순 의원이 당선됐다.민주당은 13일 국회에서 의원총회를 열고 후반기 국회의장단 후보 투표를 실시해 당내 최다선인 조 의원과 4선인 남 의원을 각각 후보로 선출했다. 조 의원은 이날 1차 투표에서 의원 투표와 온라인 당원 투표를 합산한 결과 과반 득표를 얻었다. 조 의원은 국회 본회의에서 표결을 거쳐 국회의장으로 확정된다. 국회의장단 후보는 11~12일 권리당원 온라인 투표(20%)와 이날 실시되는 의원 현장 투표(80%)를 합산해 결정됐다.국회의장 후보로는 조 의원과 김태년(5선)·박지원(5선) 의원 등 3명이 출사표를 던졌다. 부의장 후보 선거에는 남 의원과 4선의 민홍철 의원이 출마했다.강동용 기자