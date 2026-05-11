조국혁신당 신장식 의원, 이윤행 함평군수 후보 지원…함평군 여의도 민원실장 하겠다

함평군의 변화와 지역발전 위해 이윤행 후보 지지 호소

이미지 확대 조국혁신당 신장식 의원이 지난 8일부터 이틀간 함평을 찾아 이윤행 함평군수 후보 지원 유세를 하고 있다.

세줄 요약 신장식 의원, 함평 찾아 이윤행 후보 지원 유세

당선 시 함평군 여의도 민원실장 자처 발언

전통시장 방문해 민생 현안 청취와 지지 호소

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조국혁신당 신장식 의원이 5월 8일부터 이틀간 함평을 찾아 이윤행 함평군수 후보 지원 유세에 나섰다.신 의원은 “조국혁신당 군수가 있는 담양군이 지난 1년간 특별교부세가 2.7배 증폭된 것이 증명되었다”며 “이윤행 함평군수가 당선되면 함평군 여의도 민원실장을 하겠다”고 밝혔다.그는 특히 “지방 소멸 위기 속에서 함평의 미래를 위해서는 군민과 소통하고 현장을 잘 아는 리더가 필요하다”며 “지역 발전 경험과 행정 능력을 갖춘 이 후보가 함평의 새로운 변화를 이끌 적임자”라고 강조했다.이어 “정치는 결국 사람의 삶을 바꾸는 일이며, 군민의 목소리를 가장 가까이에서 듣고 실천하는 후보가 선택받아야 한다”며 지지를 호소했다.신 의원은 방문 기간 함평 전통시장을 찾아 시장 상인들과 주민들을 직접 만나 지역 현안과 민생 경제의 어려움을 청취하는 등 군민들과 소통하는 현장 중심의 일정을 진행하고 변화의 필요성을 호소했다.이 후보 측은 “신 의원의 방문은 함평 발전과 군민 통합을 바라는 많은 분의 기대를 보여주는 의미 있는 자리”라며 “군민들과 더욱 가까이 소통하며 지역 경제 회복과 민생 안정에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이 후보는 지역 경제 활성화와 농업 경쟁력 강화, 어르신 복지 확대, 청년 정착 지원, 군민 중심 행정 등을 주요 공약으로 제시하며 선거운동을 이어가고 있다.함평 류지홍 기자