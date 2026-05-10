[포토] 미상 비행채 타격으로 파손된 나무호

1 / 4 이미지 확대 지난 4일 호르무즈 해협에서 일어난 한국 선박 화재 사건은 미상 비행체의 타격에서 비롯됐다고 정부가 밝혔다.

외교부는 10일 이 같은 내용의 정부 합동 조사 결과를 발표하며 현장 조사단이 기록한 사진을 공개했다. 선체 하단에서 확인된 폭 5??깊이 7? 파공. 2026.5.10

외교부 제공

이미지 확대 정부가 4일 중동의 원유 수송로인 호르무즈 해협에서 벌어진 HMM 소속 화물선 나무호 폭발 및 화재와 관련해 미상의 비행체가 HMM 나무호 선미를 1분 간격으로 두 차례 타격한 것으로 파악됐다고 밝혔다.

외교부는 10일 이 같은 내용의 정부 합동 조사 결과를 발표하며 현장 조사단이 기록한 사진을 공개했다. 2026.5.10

외교부 제공

이미지 확대 지난 4일 호르무즈 해협에서 일어난 한국 선박 화재 사건은 미상 비행체의 타격에서 비롯됐다고 정부가 밝혔다.

외교부는 10일 이 같은 내용의 정부 합동 조사 결과를 발표하며 현장 조사단이 기록한 사진을 공개했다. 사진은 나무호 화재 현장의 모습. 2026.5.10

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이미지 확대 사이드 쿠제치 주한이란대사가 10일 정부서울청사 외교부에 HMM 나무호 호르무즈해협 피격 사건 관련해 초치된 뒤 청사를 떠나고 있다. 2026.5.10

연합뉴스

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정부는 지난 4일 호르무즈 해협에서 일어난 한국 선박(나무호) 화재 사건은 미상 비행체의 타격에서 비롯됐다고 10일 밝혔다.사건 발생 후 피격 여부에 대해 신중론을 펼치던 정부가 현지 조사 결과를 토대로 처음으로 외부 공격임을 공식 인정한 것이다.정부는 공격 주체에 대해 예단하지 않겠다며 신중한 태도를 보이고 있지만, 이란의 소행임이 확인되면 상당한 파장이 예상된다.외교부는 이날 나무호 화재에 대한 정부 합동 조사 결과를 발표했다.외교부 박일 대변인은 브리핑에서 “조사 결과 5월 4일 미상의 비행체가 HMM(나무호의) 선미를 타격한 것으로 확인됐다”며 “CCTV 영상에 해당 비행체가 포착되었으나, 발사 주체, 정확한 기종 및 물리적 크기 등을 확인하기에는 제약이 있는 상황”이라고 밝혔다.박 대변인은 “현장에서 수거된 비행체 엔진 잔해 등을 추가 분석할 예정”이라면서 “현재 이 공격의 주체는 예단하지 않고자 한다”고 덧붙였다.나무호를 타격한 비행체가 드론인지 미사일인지, 어느 국가의 소행인지 당장은 확인되지 않고 있다는 게 외교부의 설명이다.박 대변인이 이날 브리핑을 통해 밝힌 바에 따르면 현지 시간으로 지난 4일 오후 3시 30분쯤 미상 비행체 2기가 나무호 선미 좌현 평형수 탱크 외판을 약 1분 간격으로 타격했다.타격으로 인한 충격 후 진동을 동반한 화염과 연기가 발생한 것으로 확인됐다. 화재는 비행체 1차 타격으로 발화했고 이어 2차 타격으로 규모가 급격히 확산된 것으로 파악됐다. 화재 원인은 선박 내부와 무관한 것으로 추정된다고 박 대변인이 전했다.타격 부위 외판에는 폭 약 5ｍ, 선체 내부로 깊이 약 7ｍ 크기의 파공이 발생했다. 선체 내부 프레임은 안쪽 방향으로 굴곡됐고, 선체 외판은 외부 방향으로 돌출 및 굴곡됐다.박 대변인은 “파손 부위는 해수면보다 1∼1.50ｍ 높은 부분이고, 폭발 압력으로 인한 파손 패턴과 반구형 관통 형상 부위 등을 고려할 때 기뢰 및 어뢰 피격 가능성은 낮은 것으로 보인다”고 ‘비행체 타격’ 추정 근거를 설명했다.정부는 한때 “피격이 그렇게 확실치는 않은 것 같다”는 설명도 내놓은 바 있다. 이에 대해 박 대변인은 “당초 선원이나 인근 선박을 통해서는 파공을 식별하지 못했기 때문에 현장 조사 결과에 따라 발표하게 된 것”이라고 밝혔다.이날 박 대변인의 브리핑 시작 직전, 외교부 청사에 사이드 쿠제치 주한 이란 대사가 들어오는 모습이 포착됐다.박 대변인은 공격 주체가 특정되지 않았음에도 이란 대사가 방문한 점에 대해 “확인된 사실관계를 바탕으로 관련국과 소통하고 있으며, 이란은 관련국에 해당되기 때문에 우리 조사 결과를 설명하기 위해서 주한 이란 대사가 방문한 것”이라고 말했다.쿠제치 대사는 박윤주 외교부 1차관을 만난 뒤 취재진에 “우리는 단지 이 사고(accident)에 관한 일반적인 이슈 일부에 관해 이야기했다”고 말했다.지난 4일 호르무즈 해협에 정박해 있던 한국 화물선 HMM 나무호에서 폭발과 함께 화재가 발생했다.미국과 이란이 불안정한 휴전을 이어가는 가운데 한국 선박이 이번 분쟁에서 처음으로 피해를 입게 됐다.초기에는 사상자가 없다고 알려졌으나 선원 1명의 경미한 부상이 사건 다음 날 발견된 점도 이날 뒤늦게 확인됐다. 다행히 현재 통증이나 거동에 문제가 있는 상황은 아니라고 전해졌다.정부는 자력 운항이 불가능한 상태인 나무호를 두바이항으로 예인했으며, 해양수산부 산하 해양안전심판원 조사관 3명과 소방청 감식 전문가 4명으로 구성된 조사단을 파견해 화재 원인을 조사해왔다. 군사 전문가도 조사에 참여했다고 외교부가 밝혔다.미상 비행체가 이란의 것으로 추후 확인될 경우 작지 않은 파장이 예상된다. 이란은 이 지역에서 미군 함정뿐만 아니라 각국 선박에 드론과 미사일 공격을 가해왔기에 일찌감치 이란의 소행이라는 관측이 나왔다.주한 이란 대사관은 이 사건에 이란 공화국의 군이 개입하지 않았다며 그간 제기된 ‘이란 공격설’을 부인한 바 있다.반면 도널드 트럼프 미국 대통령은 선박 화재 발생 직후 이란의 공격이라고 단정하고서는 호르무즈 해협에 갇힌 각국 선박을 ‘해방’하기 위한 미군의 작전에 한국도 동참해야 한다고 압박해왔다.박 대변인은 미국이 공격 주체를 알고 있었던 것인지, 미국으로부터 관련 정보를 받은 것은 없었는지에 대한 질문에는 “구체적으로 말하기가 제한됨을 양해해 주기 바란다”고만 답했다.또 “미측에 대해서는 당연히 이번 조사 결과에 대해 설명하게 될 것”이라며 “설명 후 한미 간에는 이 건과 관련된 소통을 계속해 나갈 것”이라고 말했다.그는 “금번 사고의 원인을 철저하게 규명을 하고 재발 방지를 위해서 국제사회와의 공조를 비롯하여 가능한 모든 방안을 추진함으로써 우리 국민 안전 확보에 정부는 만전을 기해 나가고자 한다”며 “미국의 해양자유구상(MFC)을 비롯한 미측 구상 참여 문제에 대해서도 면밀하게 검토 중”이라고 밝혔다.아울러 조사 결과에 대해 이날 오후 범정부 차원의 회의가 이뤄졌다고 전했다.온라인뉴스부