추미애 “경기도민 앞에서 실력과 비전으로 승부” [6·3 광역단체장 후보 인터뷰]

추미애 경기지사 더불어민주당 후보 인터뷰

개혁입법 선봉 “책임져야 할 땐 앞에 섰다”

야권 후보 단일화? “그렇게 쉬운 그림 아냐”

버스·지하철·철도 통합 ‘수도권 원패스’ 도입

의료·복지 등 필수 서비스에 ‘적정 돌봄 기준선’

이미지 확대 추미애 더불어민주당 경기지사 후보가 지난달 29일 경기 수원시 영통구 경기도의회에서 열린 경기도 국회의원 및 지역위원장 연석회의에 참석해 발언하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 추미애(오른쪽) 더불어민주당 경기지사 후보가 지난 7일 경기 고양시 킨텍스에서 박찬대 인천시장 후보와 인사하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 추미애(앞줄 왼쪽 두 번째) 더불어민주당 경기지사 후보가 지난 7일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 인천·경기·제주 지역 공천자대회에서 정청래 대표, 박찬대 인천시장 후보, 위성곤 제주지사 후보를 비롯한 지방선거 공천자들과 기념 촬영을 하고 있다. 뉴스1

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6·3 지방선거 경기지사에 도전하는 추미애 더불어민주당 후보는 10일 “하겠다”고 강조했다.최근 국회 법제사법위원장을 맡아 ‘개혁 입법’ 처리의 선봉에 섰던 추 후보는 서울신문과의 인터뷰에서 “제 차별점은 분명하다. 검찰개혁과 사법개혁, 민주주의 회복의 길에서”고 밝혔다. 이어 “공격이 거셀수록 물러서지 않았고”고 힘줘 말했다. 다음은 일문일답.-당내 치열한 경선을 결선 없이 1위로 통과했다. 어떤 기대가 있다고 보나.“30년 정치 인생 동안 늘 국민의 삶을 중심에 두고 걸어왔다. 국회에선 입법과 개혁을 위해 싸웠고 국가적 과제를 해결하기 위해 책임을 다해왔다. 그러나했다. 이제는.”-상대 후보가 정해졌다. 여당 후보로서 어떻게 차별화할 건가.-“경기지사는 1420만 도민의 삶을 책임지는 자리다. 흔들리지 않는 소신, 검증된 추진력, 집권여당과 협력해 예산과 정책을 끌어올 정치력이 필요하다. 그동안 어려운 국면마다 제 역량을 키워왔고, 국가 시스템 전반을 경험하며 문제를 조율하고 돌파해왔다. 경기도의 복잡한 과제를 피하지 않겠다.”-야권 후보 간 단일화 가능성도 제기되는데.-“정치적으로 보면. 특히이라고 생각한다.”-추진력을 강조한 ‘추추선대위’를 꾸렸다. 경기도 소속 국회의원 전원이 합류했던데.“당대표 시절 지방선거와 보궐선거를 이끌었던 경험이 있다. 그때도 당이 하나로 뭉쳤고 그 힘으로 성과를 만들었다. 이번에도 교통, 주거, 일자리, 돌봄, 균형발전 등다.”-경기도를 어떻게 바꿔놓을 계획인가.“광역급행철도(GTX)를 지체 없이 추진하고하려고 한다. 주거 불안 해소를 위해 공공주택 55만 호를 공급하고 1기 신도시 재건축도 신속하게 추진할 생각이다. K-반도체 클러스터 구축을 비롯해 인공지능(AI) 전환 지원 등 일자리 구조도 바꾸겠다. 경기도는 말 그대로 ‘작은 대한민국’이다. 경기도를 바꾸는 건 곧 대한민국을 바꾸는 일이 될 수도 있다.”-경기도 정책 중 계승하고 싶은 게 있다면.“이재명 대통령의 지사 시절, 김동연 지사의등은 경기도의 경쟁력을 높여온 중요한 자산이다.시킬 거다.”-‘적정 돌봄 기준선’을 만들겠다고 했다.“경기도 내 31개 시·군 간 복지 서비스 격차가 크다.. 어느 곳에 사느냐에 따라 돌봄, 의료, 복지 수준이 달라져선 안 된다고 본다.”-접경지역에 대한 지원 방안은.“경기 지역 양극화는 단순한 격차 문제가 아닌, 중첩된 규제에서 비롯된 구조적 문제다.한다.하겠다. 경기 북부 지역에 항공·우주와 유지·보수·정비(MRO) 등 첨단산업을 육성하고 에너지자립형 산업단지와 관광벨트도 조성하겠다.”-‘수도권행정협의회’를 구성하겠다고 했는데.“형식적인 정례화가 아닌 실무자 중심의 상설 협의체를 설치하려 한다.이다.”-임산부 복지 원스톱 서비스 등 ‘소확행’(소소하지만 확실한 행복) 공약도 내걸었다.“현재 발표한 13개 공약은 시작일 뿐이다. 임산부 원스톱 서비스만 해도을 겪고 있다. 이런 ‘작지만 반복되는 불편’을 해결하는 게 도지사의 가장 중요한 역할이라고 생각한다.를 만들겠다.”-당선되면 ‘첫 여성 광역단체장’이란 새 기록을 쓴다.. 다만 여성으로의 경험은 도정을 더 세심하게 만드는 힘이 될 수 있다. 그동안 행정이 미처 돌보지 못했던 돌봄 공백, 일상의 안전, 경력 단절과 일자리 문제, 이동과 주거의 불편까지 꼼꼼히 챙기겠다.”김헌주 기자