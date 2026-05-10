김태흠 “천안·아산, 돔구장에 트램(노면열차) 까지”

이미지 확대 김태흠 국민의힘 충남지사 후보가 10일 돔구장과 트램 건설 등 천안아산권역 공약을 설명하고 있다. 김 후보 캠프 제공

이미지 확대 김태흠 충남도지사 후보가 제시한 천안·아산권 주요 공약. 김 후보 캠프 제공

이미지 확대 국민의힘 소속 김태흠 충남도지사 후보가 공약을 발표하고 있다. 김 후보 캠프 제공

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국민의힘 소속 김태흠 충남도지사 후보가 천안·아산권 주요 공약으로 돔구장 건설에 이어 트램(노면열차) 건설 등을 제시했다.같은 당 소속의 박찬우 천안시장 후보, 맹의석 아산시장 후보도 김 후보와 돔구장·트램 건설 등에 대해 공통 공약으로 발맞춰 나갈 계획이다.김 후보는 10일 오후 천안 백석동 ‘더쎈 충남캠프’에서 민선 9기 충남 미래 청사진인 ‘7대 비전·15개 시군 공약’을 발표하며 정책 승부에 나섰다.그는 이날 천안·아산권 공통 공약으로 “110만 명의 천안과 아산을 150만 명의 복합문화도시로 육성하겠다”며 “대중교통 혁신과 접근성 확보를 위해 천안~아산 간 트램을 건설하겠다”고 밝혔다.김 후보가 제시한 트램 연결 구간은 ‘천안 안서동-터미널-천안시청-돔구장-탕정-아산시청-온양온천역’이다.김 후보는 이어 “KTX천안아산역 인근을 수도권과 충청권을 아우르는 공연·스포츠·쇼핑 등 문화 중심지로 만들겠다”며 천안아산 다목적 돔구장 건립을 강조했다.천안·아산 다목적 돔구장은 지난해 11월 김 후보가 충남지사 시절 공식화했다. KTX 천안아산역 인근 도보 10분 거리 20만㎡ 부지에 2031년까지 1조 원을 투입해 5만 석 이상의 규모다.이곳에서는 연간 프로야구 30경기 이상, 축구와 아이스링크 경기도 열며 150∼200일 동안 K팝 공연과 대형 전시회 등을 진행할 구상이다.김 후보는 “1층에는 축구와 야구가 가능하고, 지하 1층은 주민들이 활용할 수 있는 수영장과 아이스링크를 설치, 쇼핑몰 등을 유치할 계획”이라며 “현재 대기업과도 논의를 이어가고 있다”고 했다.김 후보의 돔구장 구상은 2030년까지 6735억 원을 투입해 건립하는 광역환승복합센터와 연계한다.그는 “복합환승센터 내 스타필드를 유치해 컨벤션센터·돔구장, e스포츠 경기장, 디지털뮤지엄 연결로 유니버설 타운을 조성하겠다”고 설명했다.이날 김 후보는 충남의 6개 권역 중 천안·아산권을 ‘K-테크 심장’, ‘AI 디지털 수도’로 정하고 천안아산 반도체 후공정 메가 클러스터 조성과 미분양 지식산업센터 공간 청년 창업 지원 등을 제시했다.천안과 아산의 스포츠 활성화를 위해 독립기념관 서곡지구 내 파크골프장, 생태·건강 파크, 아산온천에 54홀 파크골프장 조성도 약속했다.김 후보는 “말이 아니라 성과와 결과로 충남의 미래를 증명하겠다”며 “청년이 모이고 기업이 투자하며 아이 키우기 좋은 충남, 대한민국의 중심이 되는 충남을 완성하겠다”고 강조했다.천안·아산 이종익 기자