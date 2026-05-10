호르무즈 해협 나무호 화재, 현장 조사 마무리…靑 “검토·평가 중”

이미지 확대 8일(현지시간) 벌크 화물선 HMM 나무호가 아랍에미리트(UAE) 두바이항의 수리조선소 ‘드라이 독스 월드 두바이’에 접안해 있다. 2026.5.9. 연합뉴스

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호르무즈 해협에서 발생한 나무호 화재와 관련한 조사가 마무리 단계에 접어들었다. 정확한 화재 원인 규명을 위해 수집된 자료들이 관계기관 검토 과정을 거치고 있는 상황이다.청와대 관계자는 10일 “조사단이 필요한 현장 조사를 마무리했다”며 “나무호 화재의 원인은 현장 조사 결과에 대한 관계기관의 검토와 평가를 거쳐 답변드리겠다”고 설명했다.이어 “일차적인 현장 조사 결과를 받았으며, 관계기관 간에 검토 및 평가가 진행 중”이라며 “조사단은 현지 활동 마무리 후 항공 사정에 따라 개별 귀국할 예정”이라고 덧붙였다.나무호는 한국 선사 HMM이 운용하는 파나마 국적 화물선이다. 우리나라 시각으로 지난 4일 오후 8시 40분쯤 호르무즈 해협 정박 중 기관실에서 폭발과 함께 화재가 일었다. 정확한 원인은 아직 밝혀지지 않은 상태다.이란 관영 매체는 나무호 화재가 이란 당국의 새로운 해상 규정 위반을 이유로 의도적 표적이 됐다고 보도한 바 있다.이에 대해 정부는 확실한 조사 결과가 나올 때까지 신중한 태도를 유지하는 중이다.지난 8일부터는 해양안전심판원 조사관 3명과 소방청 감식 전문가 4명으로 구성된 조사단이 두바이항에서 현장 조사를 시작했다. 이들은 항해기록저장장치(VDR)와 CCTV 영상을 분석하는 동시에 선원들의 증언 청취, 현장 감식 등도 진행한 것으로 알려졌다.조사의 핵심은 화재가 외부 공격 등의 요인에 의한 것인지, 아니면 선박의 기술적 결함 같은 내적 요인에 의한 것인지를 구분하는 데 있다고 한다.김성은 기자