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정진석 보궐선거 공천 신청 철회…김태흠 “국민 앞에 다가서는 계기”

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박승기 기자
박승기 기자
수정 2026-05-07 17:27
입력 2026-05-07 17:27

8일 충남지사 예비 후보 등록·출마 선언

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김태흠 충남지사. 서울신문 DB
김태흠 충남지사. 서울신문 DB


김태흠 충남지사는 7일 정진석 전 국회 부의장이 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보 공천 신청을 철회하자 “고뇌에 찬 결단이 우리 당을 하나로 결집하고 국민 앞에 새롭게 다가서는 계기가 되기를 염원한다”고 말했다.

김 지사는 윤석열 전 대통령의 비서실장인 정 부의장이 보궐선거 공천을 신청하자 탈당 후 무소속 출마까지 거론하며 반발해왔다.

그는 이날 발표한 입장문에서 “당이 너무나 많은 분열과 갈등 속에서 국민의 불신을 자초해 왔다”면서 “그동안 겪은 심적 고통에 대해 위로의 뜻을 전하며 결단에 존중과 경의를 표한다. 정 부의장의 희생을 깊이 새기면서 도민의 마음을 얻어내는데 모든 정성을 쏟겠다”고 밝혔다.

이에 따라 김 지사는 8일 지방선거 충남지사 예비 후보 등록과 출마 선언을 할 예정이다.



앞서 정 부의장은 페이스북에 “저의 출마가 당의 결속을 해치거나 거대 권력의 독주를 막아낼 우리 당의 동력을 약화한다면 그 길을 멈추겠다”며 “6·3 국회의원 보궐선거 국민의힘 후보 신청을 철회하겠다”고 밝혔다. 이어 “이름 없는 평당원으로 돌아가 백의종군하겠다”며 “보수 애국 세력의 승리를 위해 가장 낮은 곳에서 헌신하겠다”고 말했다.

홍성 박승기·이종익 기자
세줄 요약
  • 정진석, 충남 보궐선거 공천 신청 철회
  • 김태흠, 당 결집과 신뢰 회복 계기 기대
  • 김 지사, 8일 충남지사 출마 선언 예정
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