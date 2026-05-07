진보 ‘균열’ 보수 ‘단일’…인천교육감 선거 ‘3파전’

세줄 요약 진보 진영 단일화 무산, 도성훈 독자 출마

보수 진영 단일화 성사 직전, 8일 발표 예정

인천교육감 선거 3파전 가능성, 단일화가 변수

이미지 확대 인천시교육청 전경.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6월 3일 실시하는 5대 인천시교육감 선거와 관련해 진보 진영 후보 단일화는 무산된 반면 보수 진영 단일화는 성사 직전이다. 각 진영의 후보 단일화 성사 여부가 선거 결과에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠린다.7일 교육계에 따르면 진보 진영의 도성훈 현 인천교육감은 전날 예비후보 등록을 마치고 직선제 첫 3선 도전을 가시화했다.도 후보는 그간 진보 진영 후보 단일화 논의에 참여하지 않았다. 인천 민주진보교육감 추진위가 경선 후보 등록 기간을 연장하면서까지 도 후보의 참여를 촉구했지만, 독자 행보를 고집한 것이다.도 후보의 독자 행보로 진보 진영의 후보 단일화는 없던 일이 됐다. 도 후보를 제외한 진보 진영에선 임병구 전국교육자치혁신연대 상임대표가 단독 후보로 추대됐다.이와 달리 보수 진영에서는 후보 단일화가 성사될 가능성이 높다. 인천 중도보수교육감 단일화 추진위는 지난 6일 시작한 여론조사와 선거인단 모바일 투표를 이날 완료하고 8일 단일 후보를 공식 발표한다.이로써 이번 인천교육감 선거는 진보 후보 2명, 보수 후보 1명 등 3파전으로 치러질 가능성이 커졌다.직선제 이후 치른 4번의 인천교육감 선거에서 3번이나 단일화를 성공한 진영이 승리를 거머쥐었다.첫 직선제 인천교육감 선거에서는 기존 교육계·보수층 지지가 결집하는 흐름을 보였던 보수 진영의 나근형 후보가 당선됐다. 반대로 진보 진영이 후보 단일화에 성공한 2대(이청연)·3대(도성훈) 선거는 진보 진영 후보가 각각 승리했다. 4대 선거에서는 양 진영 모두 단일화에 성공했는데, 당시 재선에 도전한 도 후보가 이겼다.교육계는 역대 인천교육감 선거와 마찬가지로 이번 역시 후보 단일화 성사 여부가 중요 변수로 작용할 수 있다고 본다.교육계의 한 인사는 “진보 진영의 단일화 무산이 이번 선거에서 중요한 변수로 작용할 것으로 보인다”면서도 “다만 선거 막판까지 단일화 논의는 계속 이어질 가능성이 있기 때문에 완전히 무산됐다고 결론짓기에는 무리가 있다”고 말했다.강남주 기자