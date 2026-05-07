주택공약 발표하는 오세훈 후보

이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 7일 오전 서울 영등포구 대림1구역 재개발 현장을 찾아 주택공약 발표를 하고 있다. 2026.5.7 도준석 전문기자

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오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 7일 오전 서울 영등포구 대림1구역 재개발 현장을 찾아 주택공약 발표를 하고 있다.도준석 전문기자