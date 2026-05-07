정치 주택공약 발표하는 오세훈 후보 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/05/07/20260507500106 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-07 11:45 입력 2026-05-07 11:45 이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 7일 오전 서울 영등포구 대림1구역 재개발 현장을 찾아 주택공약 발표를 하고 있다. 2026.5.7 도준석 전문기자 김용일 서울시의원, 서대문구 조계종 연합 봉축음악회 참석 서울시의회 바로가기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 7일 오전 서울 영등포구 대림1구역 재개발 현장을 찾아 주택공약 발표를 하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지