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주택공약 발표하는 오세훈 후보

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-05-07 11:45
입력 2026-05-07 11:45
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오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 7일 오전 서울 영등포구 대림1구역 재개발 현장을 찾아 주택공약 발표를 하고 있다. 2026.5.7 도준석 전문기자
오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 7일 오전 서울 영등포구 대림1구역 재개발 현장을 찾아 주택공약 발표를 하고 있다. 2026.5.7 도준석 전문기자

김용일 서울시의원, 서대문구 조계종 연합 봉축음악회 참석
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thumbnail - 김용일 서울시의원, 서대문구 조계종 연합 봉축음악회 참석

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 7일 오전 서울 영등포구 대림1구역 재개발 현장을 찾아 주택공약 발표를 하고 있다.

도준석 전문기자
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