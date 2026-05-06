[속보] 민주당 새 원내대표에 한병도…최초 연임 성공

세줄 요약 한병도, 민주당 최초 연임 원내대표 선출

의총 과반 지지로 원내사령탑 자리 유지

12월까지 국정과제 입법 완료 강조

이미지 확대 더불어민주당 원내대표 선거에 단독 입후보한 한병도 의원이 6일 국회에서 열린 제3기 원내대표 선출 의원총회에 참석해 정견발표하고 있다. 2026.5.6. 연합뉴스

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한병도 더불어민주당 원내대표가 연임에 성공했다. 민주당에서 최초로 두 번 연속 원내사령탑을 맡은 그는 내년 5월까지 1년 동안 원내 전략을 이끈다.한 원내대표는 6일 오후 국회에서 열린 민주당 의원총회에서 과반 표를 얻어 원내 사령탑 자리를 지켰다. 투표는 의원 표 80%와 권리당원표 투표 20%를 합산하는 방식으로 진행됐다.이번 선거에서 단독 입후보한 그는 투표 전 정견 발표에서 “전광석화와 같은 입법으로 국정을 탄탄하게 뒷받침해야 한다”며 “이재명 정부가 안정적으로 국정을 운영하기 위해선 오는 12월까지 주요 국정과제 입법을 모두 끝내야 한다. 지금이 골든타임”이라고 강조했다.그는 6·3 지방선거가 끝나면 다시 ‘비상입법 체제’를 가동하겠다고 밝혔다. 최근 민주당이 발의한 ‘조작기소 특검법’에 대해서는 지방선거 이후 국민과 당원 의견을 수렴을 거쳐 처리 시기를 정하겠다는 입장이다.한 원내대표는 지난 1월 보궐선거에서 당선되면서 원내 사령탑으로 처음 나섰다. 문재인 전 대통령을 지지하는 친문(친문재인)계 출신이지만, 친명(친이재명)계와도 두루 원만한 관계를 유지해 중립 성향으로 알려졌다.김성은 기자