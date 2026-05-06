‘무소속 노관규 후보’, 순천시장 출마 선언···“4년 변화 완성할 터”

노 시장 “경험·지혜, 강력한 추진력과 용기 필요한 시점”

“지금 딱 필요한, 결과로 증명하는 시장되겠다”

이미지 확대 노관규 시장이 민선9기 순천시장 선거 출마 기자회견을 하고 있다.

이미지 확대 오천그린광장에서 열린 노관규 시장의 출마 기자회견장 모습

이미지 확대 노관규 시장이 민선9기 순천시장 선거 출마 기자회견장에서 지지자들과 언론인들에게 인사 하고 있다.

세줄 요약 노관규 순천시장, 민선9기 출마 선언

정원박람회·기업유치 성과로 재선 도전

5대 경제축 제시, 미래 비전 완성 강조

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전남 유일 무소속 단체장인 노관규 시장이 민선9기 순천시장 선거 출마를 공식 선언했다. 민선 3∼4기, 8기에 이어 4선이자 연임 행보에 나선다. 그는 3번 중 2번은 무소속으로 당선됐다.노 시장은 6일 오천그린광장에서 열린 출마선언식에서 “지난 4년간 만들어온 순천의 변화를 완성하겠다”고 밝혔다.그는 “4년전 시민들의 선택은 정당 등 정치권 눈치 보지 말고 오직 순천의 미래만을 위해 일하라는 시민들의 준엄한 명령이었다”며 “시민들의 은혜에 보답하기 위해 영혼을 갈아넣는 심정으로 지금까지 쉬지 않고 달려왔다”고 말했다.노 시장은 “2023 순천만국제정원박람회 성공으로 대한민국을 대표하는 세계적인 정원도시로 도약했다”며 “남문터광장, 오천그린광장, 신대천 등 도시 곳곳의 공간 혁신을 통해 시민의 일상이 획기적으로 달라졌다”고 지난 성과를 설명했다. 또 “한화에어로스페이스, 포스코리튬솔루션, 코스트코 등 굵직한 기업 유치를 통해 순천 경제를 미래산업으로 바꾸는 획기적인 변화를 만들어냈다”고 강조했다.노 시장은 현재 순천 상황을 ‘위기와 기회의 갈림길’로 진단했다. 그는 “지금 순천은 멈출 때가 아니라 미래 비전을 위해 더 나아가고 그 비전을 반드시 완성해야 할 때”라며 “그 완성은 아무나 할 수 있는 일이 아니고 경험과 지혜, 강력한 추진력과 용기가 필요하다”고 말했다.노 시장은 순천의 미래 전략으로 ‘5대 경제축’을 제시했다. 그는 “그린바이오, 문화콘텐츠, 우주항공·방산, 치유 산업, RE100 반도체 국가산단 등 산업 구조를 통째로 바꾸는 5대 경제축을 구축해 오고 있다”며 “이제 이 토대 위에 순천의 미래를 완성하겠다”고 밝혔다.노 시장은 “앞으로의 4년은 순천이 전남 동부권 중심도시로 도약하는 결정적 시기다”며 “지속적인 발전이냐, 중단이냐의 갈림길에 서 있다”고 진단했다. 그는 “위기의 시대일수록 말이 아닌 결과로 증명하는 리더가 필요하다”며 “지난 4년의 성과로 이미 증명했고, 그 완성의 책임도 끝까지 지겠다”고 힘 줘 말했다.노 시장은 “지금 딱 필요한 순천시장, 결과로 증명하는 시장, 바로 저 노관규”라며 지지를 호소했다.순천 최종필 기자