‘무소속 노관규 후보’, 순천시장 출마 선언···“4년 변화 완성할 터”

노 시장 “경험·지혜, 강력한 추진력과 용기 필요한 시점”
“지금 딱 필요한, 결과로 증명하는 시장되겠다”
전남 유일 무소속 단체장인 노관규 시장이 민선9기 순천시장 선거 출마를 공식 선언했다. 민선 3∼4기, 8기에 이어 4선이자 연임 행보에 나선다. 그는 3번 중 2번은 무소속으로 당선됐다.
노 시장은 6일 오천그린광장에서 열린 출마선언식에서 “지난 4년간 만들어온 순천의 변화를 완성하겠다”고 밝혔다.그는 “4년전 시민들의 선택은 정당 등 정치권 눈치 보지 말고 오직 순천의 미래만을 위해 일하라는 시민들의 준엄한 명령이었다”며 “시민들의 은혜에 보답하기 위해 영혼을 갈아넣는 심정으로 지금까지 쉬지 않고 달려왔다”고 말했다.
노 시장은 “2023 순천만국제정원박람회 성공으로 대한민국을 대표하는 세계적인 정원도시로 도약했다”며 “남문터광장, 오천그린광장, 신대천 등 도시 곳곳의 공간 혁신을 통해 시민의 일상이 획기적으로 달라졌다”고 지난 성과를 설명했다. 또 “한화에어로스페이스, 포스코리튬솔루션, 코스트코 등 굵직한 기업 유치를 통해 순천 경제를 미래산업으로 바꾸는 획기적인 변화를 만들어냈다”고 강조했다.
노 시장은 현재 순천 상황을 ‘위기와 기회의 갈림길’로 진단했다. 그는 “지금 순천은 멈출 때가 아니라 미래 비전을 위해 더 나아가고 그 비전을 반드시 완성해야 할 때”라며 “그 완성은 아무나 할 수 있는 일이 아니고 경험과 지혜, 강력한 추진력과 용기가 필요하다”고 말했다.
노 시장은 순천의 미래 전략으로 ‘5대 경제축’을 제시했다. 그는 “그린바이오, 문화콘텐츠, 우주항공·방산, 치유 산업, RE100 반도체 국가산단 등 산업 구조를 통째로 바꾸는 5대 경제축을 구축해 오고 있다”며 “이제 이 토대 위에 순천의 미래를 완성하겠다”고 밝혔다.
노 시장은 “앞으로의 4년은 순천이 전남 동부권 중심도시로 도약하는 결정적 시기다”며 “지속적인 발전이냐, 중단이냐의 갈림길에 서 있다”고 진단했다. 그는 “위기의 시대일수록 말이 아닌 결과로 증명하는 리더가 필요하다”며 “지난 4년의 성과로 이미 증명했고, 그 완성의 책임도 끝까지 지겠다”고 힘 줘 말했다.
노 시장은 “지금 딱 필요한 순천시장, 결과로 증명하는 시장, 바로 저 노관규”라며 지지를 호소했다.
순천 최종필 기자
세줄 요약
- 노관규 순천시장, 민선9기 출마 선언
- 정원박람회·기업유치 성과로 재선 도전
- 5대 경제축 제시, 미래 비전 완성 강조
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지