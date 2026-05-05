‘세종대왕’되라는 어린이에 李대통령 “국민들에게 인정받는 대통령 될 것”

청와대 이전 첫 어린이날 개방 행사 개최
이 대통령 부부 “청와대 어린이들 웃음으로 가득 찬 공간 됐다”
李 “어린이들 안전한 환경에서 자랄 수 있도록 책무 다할 것”
이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 어린이날을 맞아 200여명의 어린이 및 보호자들을 청와대로 초청해 이날의 주인공인 어린이들에게 더 나은 사회를 만들기 위해 노력하겠다고 약속했다.
이 대통령 부부는 대통령 집무실의 청와대 복귀 후 처음 열린 이날 행사에서 인구소멸지역 아동과 다문화가족 아동, 청와대 인근 거주 아동 등을 초대했다. 또 이 대통령 부부가 장애인복지관과 아동양육시설을 방문하거나 희소 질환 환우 간담회 등을 하면서 인연을 맺은 아동들도 함께했다.
어린이들은 청와대 본관을 견학하고 일일 놀이터로 변신한 상춘재 앞 녹지원에서 자유로운 놀이 시간을 가졌다. 사랑과 보살핌을 상징한다며 분홍색 넥타이와 분홍색 원피스를 각각 갖춰 입은 이 대통령 부부는 어린이들과 하이파이브를 하는 등 반갑게 인사했다.
이 대통령과 어린이들은 국무회의가 열리는 세종실에서 모의 국무회의를 열어보기도 했다. 한 어린이가 “통일은 언제 하느냐”고 묻자 이 대통령은 “여러분들이 어떻게 하느냐에 따라 시기가 길 수도 있고 늦을 수도 있고 빨라질 수 있다”고 답했다.
어린이들은 “대통령님이 세종대왕님처럼 멋진 사람이 되어달라”, “어떻게 대통령이 되었느냐”, “대통령으로 뽑혔을 때 기분이 어땠었느냐”, “왜 어린이날은 5월 5일이냐”라며 질문을 쏟아냈다. 이 대통령은 “대통령이 나라의 주인이 아니고 국민들이 주인”이라며 “나랏일을 우리 국민과 국가를 위해서 일 열심히 잘할 사람을 국민들이 뽑는 것”이라고 설명했다. 이어 “평소에 국민들을 위해서 국가를 위해서 잘 준비하고 열심히 노력해서 국민들에게 인정받으면 대통령이 될 수 있고 대통령 하다가 잘못하면 쫓겨날 수도 있다”고도 말했다.
이 대통령은 대통령으로 뽑혔을 때 “기분이 좋았고 그 다음에는 잘해야 되겠다 이런 생각이 들었다”고 소감을 말했다. ‘대통령은 어떤 일을 하느냐’는 질문에 이 대통령은 “어린이를 포함해서 아버지, 어머니, 이웃 사람, 대한민국 국민들이 어떻게 하면 더 잘 살 수 있을까 고민하고 여러분이 내는 세금을 어떻게 잘 쓸지 그런 것을 고민하는 사람”이라고 소개했다.
이 대통령은 ‘일하는 게 편한가’를 묻는 어린이에게 “많이 힘들다”고 솔직하게 답했다. ‘왜 힘든데 억지로 하느냐’고 다시 묻자 이 대통령은 “힘들어도 해야 할 일이 있다. 학생도 힘들어도 공부해야 될 때도 있을 것”이라고 강조했다.
이어진 이 대통령의 사인회에서는 어린이들이 한 줄로 서서 이름표에 서명을 받기도 했다. 한 어린이가 ‘대통령이 되고 싶다’ 하자 이 대통령은 “대통령은 5년밖에 못 한다”라고 농담하기도 했다.
이 대통령 부부는 행사를 마치면서 “오늘 하루만큼은 청와대가 어린이들의 웃음으로 가득 찬 공간이 됐다”고 소감을 밝혔다고 안귀령 부대변인이 전했다. 이 대통령은 “우리 어린이들이 보다 안전한 환경에서 자랄 수 있도록 대통령으로서의 책무를 다하겠다”며 “어린이들이 어떤 환경에서도 각자의 꿈을 키워나가고 공정한 기회를 바탕으로 도전할 수 있는 나라를 만들 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
김 여사도 “어린이들이 오늘의 추억을 간직하고 돌아가 더 큰 꿈을 꾸며 건강하게 성장하길 바란다”고 했다.
김진아 기자
세줄 요약
- 어린이날 청와대 초청 행사 진행
- 본관 견학·놀이·모의 국무회의 운영
- 국민이 주인, 인정받는 대통령 강조
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