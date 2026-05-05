송언석 “李 대통령, 선거 끝나면 특검으로 재판 지우라 지령”

“결국 자신의 범죄 지우겠다는 선언”

“언젠가는 ‘반드시 공소취소’ 지령”

“숙의 아닌 ‘취소 안 한다’ 선언해야”

이미지 확대 화곡본동시장 찾은 송언석 원내대표 송언석 국민의힘 원내대표가 민생현장 방문을 위해 4일 서울 강서구 화곡본동시장을 찾아 시민 및 상인들과 인사를 나누고 있다. 뉴시스

세줄 요약 송언석, 공소취소 특검 추진 공식화 비판

선거 뒤 재판 지우기 위한 기만 주장

국민의힘, 사법쿠데타 저지 방침

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송언석 국민의힘 원내대표는 5일 이재명 대통령이 ‘공소취소 특검법’에 전날 ‘국민적 의견 수렴과 숙의 과정’을 더불어민주당에 당부한 것에 대해 “결국 이 대통령이 권력을 이용해 자신의 재판을 없애고, 범죄를 지워버리겠다고 국민 앞에 선언한 것”이라고 했다.송 원내대표는 이날 페이스북에 “어제 홍익표 청와대 정무수석이 전달한 이 대통령의 공소취소 특검 메시지는 ‘공소취소 특검 추진’을 공식화한 것”이라며 “이 대통령은 공소취소 특검을 ‘반드시 해야 할 일’이라고 규정했다. 또 ‘언젠가는 반드시 특검을 통해 공소취소를 해야 한다’고 민주당에 공식적인 지령을 내린 것”이라고 평가했다.이어 “‘구체적 시기와 절차를 숙의하라’고 한 것은 선거를 앞두고 국민을 눈속임하겠다는 조삼모사 사기극”이라며 “지방선거 전까진 공소취소가 없는 것처럼 국민들을 기만하고, 선거가 끝나면 특검으로 재판을 지워버리겠다는 것”이라고 지적했다.송 원내대표는 “대한민국 법치주의에 대한 사망 선고이자, 자유민주주의에 조종을 울리는 폭거”라며 “결코 용납할 수도, 묵과할 수도 없는, 대한민국에 대한 선전포고”라고 했다. 그러면서 “이 대통령이 해야 할 말은 ‘시기와 절차를 숙의하라’가 아니라 ‘공소취소 안 하겠다’다”라며 “국민의힘은 국민 여러분과 함께 공소취소 사법쿠데타 기도를 기필코 저지하겠다”고 덧붙였다.손지은 기자