“한국 선박, 호르무즈서 피격 추정 폭발”

HMM 화물선, 정박 중 화재

이미지 확대 미국이 호르무즈 해협 내 제3국 선박의 안전한 통항을 지원하는 작전인 ‘프로젝트 프리덤’에 투입하는 주요 군사 전력의 모습.

미 중부사령부 엑스 캡처

이미지 확대 이란 이슬람혁명수비대 해군이 4일(현지시간) ‘프로젝트 프리덤’에 맞서 호르무즈 해협 통제 범위를 대폭 확대했다고 공개한 지도. 지도에는 호르무즈 해협 서쪽 방향으로 이란 케슘섬 서단과 아랍에미리트(UAE) 움알쿠와인을 잇는 직선(붉은 선)이 새롭게 표기됐다.

미잔통신 제공

세줄 요약 호르무즈 해협 정박 한국 선박 폭발 사고 발생

한국인 6명 포함 승선, 현재 인명 피해 없음

정부 원인 조사 착수, 관련국과 긴밀 공조

2026-05-05 1면

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미국과 이란의 군사충돌 위기가 고조되고 있는 호르무즈 해협에 정박하고 있던 우리 선박에서 피격으로 추정되는 폭발 사고가 발생했다. 현재까지 인명피해는 없는 것으로 확인됐다. 정부는 구체적인 사실 확인에 나서는 한편 상황을 예의주시하고 있다. 이번 피격은 도널드 트럼프 미국 대통령이 제3국 선박들의 항해를 지원하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 개시한다고 밝힌 직후 발생했다.정부에 따르면 한국시간으로 4일 오후 8시 40분쯤 호르무즈 해협 내측 아랍에미리트 인근 해역에 정박중이던 우리 선박 ‘HMM 나무(NAMU)호’ 기관실 좌현에서 폭발과 함께 화재가 발생했다. 이 선박은 일반 화물선으로 한국인 6명을 포함해 24명이 탑승하고 있었다. 외교부는 “폭발 및 화재 발생 원인과 구체적인 피해 현황 등은 확인 중”이라면서 “관련국들과 긴밀히 소통하며 선박과 선원들의 안전을 위한 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.트럼프 행정부의 해상 봉쇄에 반발하는 이란이 중동전쟁과 무관한 국가들의 선박들까지 군사적 갈등에 끌어들이려는 게 아니냐는 우려가 제기된다.이날 트럼프 대통령은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 뚫고 제3국 선박들의 항해를 지원하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 개시한다고 밝혔다. 이에 따라 중동지역을 관할하는 미 중부사령부는 유도미사일 구축함과 100대 이상의 항공기, 1만 5000여명의 병력을 선박들의 항해 지원에 투입했다. 하지만 이란이 곧바로 미국 호위함에 미사일을 발사했다고 주장하고 나서는 등 호르무즈 해협을 둘러싼 군사적 긴장은 오히려 급속히 높아졌다.이란 파르스 통신은 이날 이란 남동부 자스크 인근 해역에서 해군 호위함 1척이 호르무즈 해협을 통과하려다 이란 이슬람혁명수비대의 미사일 2발을 맞고 퇴각했다고 보도했다. 파르스 통신은 “미 군함이 이란 해군의 경고를 무시하고 기동을 강행한 직후 미사일 공격의 표적이 됐다”며 “이 군함은 미사일 2발을 맞았고 이에 따라 항행을 계속하지 못하고 기수를 돌려 퇴각했다”고 주장했다.또 프로젝트 프리덤 발표 직후에는 민간 유조선과 벌크선 한 척이 호르무즈 해협에서 이란 측에 의한 것으로 추정되는 공격을 받기도 했다. 또 이슬람혁명수비대는 호르무즈 해협에 대한 통제 범위를 대폭 확대했다며 새로운 통제선이 그려진 지도를 공개하는 등 전방위 대응에 나선 모습이다.하지만 작전을 개시하고 하루도 지나지 않아 이란이 통제권을 강화하고 물리적 충돌을 불사하고 나서며 트럼프 대통령의 타개책이 오히려 교전 재개의 도화선이 되는 게 아니냐는 우려가 나온다. 모즈타바 하메네이 이란 최고 지도자가 최근 호르무즈 해협에 대한 새로운 관리체계를 수립하라고 지시한 상황에서 트럼프 대통령의 프로젝트 프리덤 구상은 이란을 더욱 자극할 가능성이 크다.이런 상황에서 트럼프 행정부를 믿고 호르무즈 해협 통과를 강행할 선박이 얼마나 될지도 미지수다. 특히 트럼프 행정부는 선박을 직접 호위하지 않을 방침으로 알려져 실효성에 의문이 제기된다. 월스트리트저널(WSJ)은 “이번 작전은 호르무즈 해협에서의 선박 운항을 여러 국가와 보험사, 해운기관이 조율하도록 하는 프로세스”라며 “미 해군 함정이 해협을 통과하는 선박을 호위하는 것은 포함되지 않는다”고 미국 고위 관계자를 인용해 보도했다.한편 미 중부사령부는 이란의 공격 주장에 대해 “미 해군 함정은 공격받지 않았다”며 “미군은 ‘프로젝트 프리덤’을 지원하고 이란 항만에 대한 해상 봉쇄를 수행 중”이라고 엑스를 통해 반박했다.워싱턴 임주형 특파원·서울 이주원 기자