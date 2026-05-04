외교부 “호르무즈 내 韓 선박서 폭발·화재 발생”

세줄 요약 호르무즈 해협 정박 선박 폭발·화재 발생

한국인 6명 포함 24명 탑승, 인명 피해 없음

외교부, 원인 확인 및 안전 조치 협의

이미지 확대 지난 1일(현지시간) 이란 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 선박들의 모습. 로이터 연합뉴스

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미군의 호르무즈 해협 민간 선박 호위 작전 첫날, 해당 해역에 갇힌 우리나라 선박에서 폭발과 함께 화재가 발생했다. 한국인 선원 6명을 포함해 총 24명이 탑승한 이 선박에서 현재까지 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 파악됐다.외교부는 한국시간으로 4일 오후 8시 40분쯤 호르무즈 해협 안쪽 아랍에미리트 인근 해역에 정박 중이던 우리 선사 운용 선박 1척에서 폭발과 함께 화재가 발생했다고 밝혔다.사고가 난 선박은 한국 선사 HMM이 운용하는 나무(NAMU)호로 파나마 국적이다. 당시 한국인 선원 6명과 외국인 선원 18명이 타고 있었다. 폭발·화재 발생 원인과 구체적인 피해 규모는 아직 확인되지 않았다.외교부 관계자는 “현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다”며 “우리 정부는 이번 사안과 관련해 관련국들과 긴밀하게 소통하며 호르무즈 해협 내측의 우리 선박과 선원의 안전을 위해 필요한 조치를 취해 나가겠다”고 말했다.호르무즈 해협은 전 세계 석유·가스 교역량의 약 20%가 지나는 핵심 수로다. 이란은 지난 2월 말 전쟁 개시 이후 이 해협을 사실상 봉쇄했으며, 미군은 이날부터 페르시아만에 갇힌 민간 선박들을 호위해 호르무즈 해협 밖으로 빠져나가도록 돕는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전에 착수했다.김성은 기자