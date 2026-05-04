정치 정원오 서울시장 후보 ‘서울 지역 구청장 후보들과 함께’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/05/04/20260504500059 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-04 11:12 입력 2026-05-04 11:12 이미지 확대 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 4일 서울 중구 태평빌딩 사무실에서 서울 지역 구청장 후보들과 간담회에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.5.4 도준석 전문기자 이새날 서울시의원 “2026 한강 대학가요제, 잠원한강공원 유치 환영” 서울시의회 바로가기 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 4일 서울 중구 태평빌딩 사무실에서 서울 지역 구청장 후보들과 간담회에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지