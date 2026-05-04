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정원오 서울시장 후보 ‘서울 지역 구청장 후보들과 함께’

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-05-04 11:12
입력 2026-05-04 11:12
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더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 4일 서울 중구 태평빌딩 사무실에서 서울 지역 구청장 후보들과 간담회에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.5.4 도준석 전문기자
더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 4일 서울 중구 태평빌딩 사무실에서 서울 지역 구청장 후보들과 간담회에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.5.4 도준석 전문기자

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더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 4일 서울 중구 태평빌딩 사무실에서 서울 지역 구청장 후보들과 간담회에 앞서 기념 촬영을 하고 있다.

도준석 전문기자
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