‘젊은 일꾼’ 주우성, 순천시의원 가 선거구 사무실 개소식···수백명 몰려 성황

승주·서면·황전·월등·주암·송광면 출마

국회 비서관·청년 위원장 거친 실무 전문가

이미지 확대 주우성 순천시의원 가 선거구(승주·서면·황전·월등·주암·송광) 예비후보가 선거사무소 개소식을 열고 “순천의 기분 좋은 변화를 만들겠다”고 포부를 밝혔다.

이미지 확대 순천시의원 가 선거구(승주·서면·황전·월등·주암·송광)에 출마한 주우성 예비후보의 선거사무소 개소식에 수백명이 찾아 성황을 이뤘다.

세줄 요약 선거사무소 개소식, 수백 명 참석 성황

검증된 젊은 일꾼 슬로건 내세움

농촌 맞춤 공약과 변화 의지 강조

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6·3 지방선거 순천시의원 가 선거구(승주·서면·황전·월등·주암·송광)에 출마한 주우성 예비후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 세 몰이에 나섰다.3일 열린 개소식에는 지역 정계 인사와 당원, 지지자, 지역민 등 수백 명이 참석해 주 후보의 새로운 출발을 응원했다.주 후보는 이날 행사에서 ‘검증된 젊은 일꾼’이라는 슬로건을 내걸고, 국회와 지역 현장에서 쌓아온 탄탄한 실무 능력을 바탕으로 지역구의 확실한 변화를 이끌어내겠다는 포부를 밝혔다.그는 인사말을 통해 “국회 비서관으로서 입법과 예산의 흐름을 배우고, 더불어민주당 순천광양곡성구례갑 지역위원회 청년위원장으로서 현장의 목소리를 직접 경청하며 실력을 다져왔다”고 자신감을 보였다. 이어 “말뿐이 아닌, 실행력을 갖춘 젊은 전문가가 우리 지역에 필요하다는 주민들의 부름에 응답하고자 한다”며 “순천의 기분 좋은 변화를 만들겠다”고 출마 배경을 설명했다.주 후보는 가 선거구(승주·서면·황전·월등·주암·송광면)의 농촌 특성을 고려한 맞춤형 공약을 강조하며 ▲농촌 지역 정주 여건 개선 ▲어르신 복지 및 의료 서비스 확대 ▲청년들이 돌아오는 활력 넘치는 농촌 조성 등을 약속했다.현장에 참석한 한 지지자는 “주 후보는 젊으면서도 중앙 정치와 지역 현안을 두루 섭렵한 보기 드문 인재다”며 “정체된 지역 발전에 젊은 에너지를 불어넣어 줄 것으로 기대한다”고 전했다.국회의원 비서관을 거친 주 후보는 민주당 순천광양곡성구례갑 지역위원회 청년위원장 등을 역임하며 지역 내 폭넓은 인적 네트워크와 전문성을 갖춘 인물로 평가받고 있다.순천 최종필 기자