‘의장 도전’ 조정식, 대통령 정무특보직 사퇴…李 “수고 많으셨다”

민주당 내 최다선…정책통 정평
李 “함께 해줘 진심으로 감사”
김태년·박지원 의원과 ‘3파전’
22대 후반기 국회의장에 도전하는 조정식(6선·경기 시흥을) 더불어민주당 의원이 3일 대통령 정무특별보좌관직을 내려놓는다고 밝혔다.
조 의원은 이날 엑스(X)에 “지난해 12월 28일 임명 후 4개월 당정청을 하나로 잇는 ‘소통의 가교’로 막중한 책임감으로 일했다. 오늘(3일) 이재명 대통령 정무특별보좌관직을 내려놓는다”라며 “이제는 더 담대한 길 앞에 서고자 한다. 국민주권국회·민생 국회를 향한 발걸음을 더 낮은 자세로, 힘차게 내딛겠다”고 밝혔다.
그러면서 “6선의 검증된 안정감으로 국민께서 주신 소명에 혼신의 힘을 다하겠다”고 강조하며 차기 의장 도전을 공식화했다.
이 대통령은 조 의원의 글을 엑스에 공유하며 “그간 수고 많으셨다. 언제나 함께 해주셨는데 진심으로 감사하다”고 적었다.
조 의원은 4일 당내 국회의장 경선 후보 등록을 진행할 것으로 알려졌다. 민주당은 오는 11~12일 권리당원 온라인 투표(20%)와 13일 당일 의원 현장 투표(80%)를 합산해 차기 국회의장 후보를 선출할 계획이다. 현재 조 의원과 경쟁할 후보군으로는 5선인 김태년·박지원 더불어민주당 의원이 거론된다.
김서호 기자
세줄 요약
- 정무특보직 사퇴, 국회의장 도전 공식화
- 당정청 소통 가교 역할, 4개월 활동 정리
- 이재명 대통령 감사 표명, 경선 절차 진행
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