추경호, 후원회장 겸 명예선대위원장에 문희갑 전 시장 위촉

세줄 요약 추경호, 문희갑 전 시장 후원회장 위촉

명예선대위원장 겸임, 선거 지원군 확보

대구 발전 성과 계승·경제 부흥 강조

이미지 확대 문희갑 전 대구시장과 국민의힘 대구시장 후보인 추경호 전 경제부총리가 1일 만나 기념 촬영을 하고 있다. 문 전 시장은 이날 추 전 부총리의 후원회장과 명예선대위원장을 맡기로 했다. 추경호 선거사무소 제공

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국민의힘 대구시장 후보인 추경호 전 경제부총리가 후원회장 겸 명예선거대책위원장으로 문희갑 전 대구시장을 위촉했다.추 전 부총리 측은 1일 “문 전 시장이 캠프의 총괄적 고문 역할인 명예선대위원장과 후원회장을 동시에 맡아 이번 지방선거 승리를 위한 든든한 지원군으로 나선다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “문 전 시장께서 이루신 대구 발전의 성과를 계속 이어갈 수 있도록 반드시 승리하겠다”고 덧붙였다.청와대 경제수석과 민선 초대 대구시장을 지낸 문 전 시장은 재임 시절 대구의 고질적인 문제인 폭염을 완화하기 위해 대대적인 도심 산림 조성에 나선 바 있다. 이는 도심 온도를 낮추고 시민 삶의 질을 획기적으로 개선했다는 평가를 받으며 문 전 시장의 대표적 업적으로 남아 있다.문 전 시장은 지난 지방선거에서는 홍준표 전 시장의 후원회장을 맡았으며, 이번 지방선거를 앞두고는 대구시장 선거에 나섰다가 컷오프(경선 배제) 된 이진숙 전 방송통신위원장의 후원회장을 맡기도 했다.추 전 부총리는 “대구의 푸른 미래를 열어주신 문 전 시장을 후원회장이자 명예선대위원장으로 모시게 되어 무한한 영광이자 천군만마를 얻은 기분”이라며 “문 시장께서 보여주신 훌륭한 행정 철학과 탁월한 경제적 경륜을 든든한 밑거름 삼아 반드시 승리해 정체된 대구 경제를 반드시 부흥시키겠다”고 밝혔다.대구 민경석 기자