대선 공약 HMM 부산 이전 합의…李 “해운산업 경쟁력 높이길 기대”

HMM 노사, 30일 부산 이전 합의

이 대통령 “정부 지원 아끼지 않겠다”

이미지 확대 이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언 이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 HMM노사가 30일 서울 영등포구 여의도 켄싱턴호텔에서 본사 부산 이전 노사합의서 서명식을 가진 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 황종우 해양수산부 장관, 정성철 HMM육상노조 지부장, 최원혁 HMM 대표이사 사장, 이재진 사무금융서비스노조 위원장, 김형준 한국해양진흥공사 본부장.

HMM 제공

세줄 요약 HMM 노사, 부산 본사 이전 합의

이재명 대통령, 해운 경쟁력 강화 기대

정부, 세계적 해운기업 성장 지원 약속

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이재명 대통령은 30일 국내 최대 해운사인 HMM 노사가 부산으로 본사 이전을 합의한 것에 대해 “우리나라 해운산업의 경쟁력을 높이고 지역 균형 발전에도 기여하는 계기가 되길 기대한다”며 환영한다는 입장을 밝혔다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 “HMM 노사가 부산 이전에 합의했다”며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 “그동안 어려운 협상을 이어온 노사 양측 모두 고생 많았다”며 “무엇보다 대승적 결단을 내려주신 HMM 임직원 여러분께 깊은 감사를 전한다”고 했다.이 대통령은 HMM 부산 이전과 관련한 정부 지원을 약속했다. 이 대통령은 “정부 역시 HMM이 세계적 해운기업으로 자리매김할 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다”며 “건설적 논의를 이어가며 이전 작업을 원활히 마무리해 주시리라 믿는다”고 감사 인사를 전했다.HMM의 부산 이전은 이 대통령의 대표적인 지역 공약 중 하나로 해양수산부의 부산 이전과 함께 지역 숙원 사업이 결실을 보게 됐다.앞서 HMM은 노사는 이날 본사 부산 이전 노사합의서 서명식을 열었다. HMM은 5월 8일 임시주주총회에서 본점 소재지 정관을 변경하는 방안을 승인할 계획이다. HMM은 연내 대표이사 집무실을 부산으로 먼저 이전하며 사옥은 부산항 북항에 마련하기로 했다.김진아 기자