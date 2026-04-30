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국조특위 마지막 회의, 항의하는 국민의힘

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-04-30 15:59
입력 2026-04-30 15:59
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국민의힘 의원들이 30일 국회에서 열린 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의에서 서영교 위원장에게 항의하고 있다. 2026.4.30 이지훈 기자
국민의힘 의원들이 30일 국회에서 열린 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의에서 서영교 위원장에게 항의하고 있다. 2026.4.30 이지훈 기자


국민의힘 위원들이 30일 국회에서 열린 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의에서 서영교 위원장을 향해 항의하고 있다.

이지훈 기자
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