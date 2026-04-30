정치 국조특위 마지막 회의, 항의하는 국민의힘 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/30/20260430500167 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-04-30 15:59 입력 2026-04-30 15:59 이미지 확대 국민의힘 의원들이 30일 국회에서 열린 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의에서 서영교 위원장에게 항의하고 있다. 2026.4.30 이지훈 기자 국민의힘 위원들이 30일 국회에서 열린 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의에서 서영교 위원장을 향해 항의하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지