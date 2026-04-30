정치 김성범 전 해양수산부 차관, 민주당 인재로 영입 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/30/20260430500097 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-04-30 13:24 입력 2026-04-30 13:24 이미지 확대 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표와 김성범 전 해양수산부 차관이 30일 국회에서 열린 더불어민주당 인재 영입식에서 손을 맞잡고 있다. 2026.4.30 이지훈 기자 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표와 김성범 전 해양수산부 차관이 30일 국회에서 열린 더불어민주당 인재 영입식에서 손을 맞잡고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지