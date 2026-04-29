[포토] 김상욱, 의원직 사직 의사 밝히며 눈물

1 / 5 이미지 확대 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 울산시장 후보 김상욱 의원이 29일 국회 소통관에서 제22대 국회의원직 사직 의사를 밝히며 눈물을 훔치고 있다. 2026.4.29 연합뉴스

이미지 확대 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 울산시장 후보 김상욱 의원이 29일 국회 소통관에서 제22대 국회의원직 사직 의사를 밝히며 눈물을 훔치고 있다. 2026.4.29 연합뉴스

이미지 확대 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 울산시장 후보 김상욱 의원이 29일 국회 소통관에서 제22대 국회의원직 사직 의사를 밝히며 눈물을 훔치고 있다. 2026.4.29 연합뉴스

이미지 확대 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 울산시장 후보 김상욱 의원이 29일 국회 소통관에서 제22대 국회의원직 사직 의사를 밝히고 있다. 2026.4.29 연합뉴스

이미지 확대 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 울산시장 후보 김상욱 의원이 29일 국회 소통관에서 제22대 국회의원직 사직 의사를 밝힌 뒤 고개 숙여 인사하고 있다. 2026.4.29 연합뉴스

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6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 울산시장 후보 김상욱 의원이 29일 국회 소통관에서 제22대 국회의원직 사직 의사를 밝히며 눈물을 훔치고 있다.연합뉴스