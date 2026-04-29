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[포토] 김상욱, 의원직 사직 의사 밝히며 눈물

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수정 2026-04-29 11:17
입력 2026-04-29 11:17
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6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 울산시장 후보 김상욱 의원이 29일 국회 소통관에서 제22대 국회의원직 사직 의사를 밝히며 눈물을 훔치고 있다.

연합뉴스
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