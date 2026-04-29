정치 [포토] 김상욱, 의원직 사직 의사 밝히며 눈물 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/29/20260429800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-29 11:17 입력 2026-04-29 11:17 1/ 5 이미지 확대 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 울산시장 후보 김상욱 의원이 29일 국회 소통관에서 제22대 국회의원직 사직 의사를 밝히며 눈물을 훔치고 있다. 2026.4.29 연합뉴스 이미지 확대 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 울산시장 후보 김상욱 의원이 29일 국회 소통관에서 제22대 국회의원직 사직 의사를 밝히며 눈물을 훔치고 있다. 2026.4.29 연합뉴스 이미지 확대 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 울산시장 후보 김상욱 의원이 29일 국회 소통관에서 제22대 국회의원직 사직 의사를 밝히며 눈물을 훔치고 있다. 2026.4.29 연합뉴스 이미지 확대 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 울산시장 후보 김상욱 의원이 29일 국회 소통관에서 제22대 국회의원직 사직 의사를 밝히고 있다. 2026.4.29 연합뉴스 이미지 확대 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 울산시장 후보 김상욱 의원이 29일 국회 소통관에서 제22대 국회의원직 사직 의사를 밝힌 뒤 고개 숙여 인사하고 있다. 2026.4.29 연합뉴스 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 울산시장 후보 김상욱 의원이 29일 국회 소통관에서 제22대 국회의원직 사직 의사를 밝히며 눈물을 훔치고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지