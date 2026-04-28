[포토] ‘악수 거절 당하는’ 김상욱 의원

1 / 5 이미지 확대 악수 거절 당하는 민주당 김상욱 의원 더불어민주당 울산시장 후보인 김상욱 의원이 28일 국회에서 열린 4월 임시국회 8차 본회의에서 국민의힘 한기호 의원으로부터 악수를 거절당하고 있다. 2026.4.28 연합뉴스

이미지 확대 악수 거절 당하는 민주당 김상욱 의원 더불어민주당 울산시장 후보인 김상욱 의원이 28일 국회에서 열린 4월 임시국회 8차 본회의에서 국민의힘 한기호 의원으로부터 악수를 거절당하고 있다. 2026.4.28 연합뉴스

이미지 확대 김상욱 향한 국민의힘의 곱지 않은 시선 더불어민주당 울산시장 후보인 김상욱 의원이 28일 국회에서 열린 4월 임시국회 8차 본회의에서 의원직 사퇴를 앞두고 국민의힘 의원들에게 인사를 하는 과정에서 한기호 의원이 고함을 지르고 있다. 2026.4.28 연합뉴스

이미지 확대 김상욱 향한 국민의힘의 곱지 않은 시선 더불어민주당 울산시장 후보인 김상욱 의원이 28일 국회에서 열린 4월 임시국회 8차 본회의에서 의원직 사퇴를 앞두고 국민의힘 의원들에게 인사를 하는 과정에서 한기호 의원이 고함을 지르고 있다. 2026.4.28 연합뉴스

이미지 확대 김상욱 향한 국민의힘의 곱지 않은 시선더불어민주당 울산시장 후보인 김상욱 의원이 28일 국회에서 열린 4월 임시국회 제8차 본회의에서 의원직 사퇴를 앞두고 국민의힘 의원들에게 인사하자 야당 의원들이 김 의원을 노려보고 있다. 2026.4.28 연합뉴스

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더불어민주당 울산시장 후보인 김상욱 의원이 28일 국회에서 열린 4월 임시국회 8차 본회의에서 국민의힘 한기호 의원으로부터 악수를 거절당하고 있다.온라인뉴스부