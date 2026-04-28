하정우·전은수 “선거 이기고 돌아오겠다”…李 대통령 “어려운 결정 존중”

하 수석, 부산 북구갑서 출마 준비
전 대변인, 충남 아산을 유력
세줄 요약
- 대통령, 하정우·전은수 사직서 재가
- 하정우, 부산 북구갑 보궐선거 출마 준비
- 전은수, 충남 아산 출마와 국민 소통 강조
이재명 대통령이 28일 6·3 국회의원 보궐선거 출마 의사를 밝힌 하정우 AI미래기획수석과 전은수 청와대 대변인의 사직서를 재가했다. 하 수석은 부산 북구갑, 전 대변인은 충남 아산을 출마를 각각 준비하고 있다.
이 대통령은 하 수석의 사직서 제출에 “어려운 결정을 존중한다”며 “어디에서 어떤 일을 하든지 국가와 국민을 위해 역할을 하기 바란다”며 흔쾌히 수락했다고 강유정 대변인이 전했다. 이 대통령은 전 대변인의 사직서와 제주 서귀포 보궐선거 출마가 예상되는 김성범 해양수산부 차관의 의원면직 재가도 완료했다.
하 수석은 이날 춘추관에서 기자들을 만나 “제가 처음 청와대에 들어오면서 ‘잼프의 참모들’(청와대 유튜브 코너)에서 드렸던 말씀이 우리 아이들에게 미래가 있는, 성장의 기회가 있는 나라를 만들고 싶다고 했고 저는 한 번도 이 방향성에 대해 바꿔본 적이 없다”고 말했다.
이어 “박사학위를 졸업하고 네이버를 갔을 때, 그리고 네이버에서 10년 하고 청와대를 왔을 때도 그 시점에서 AI 3대 강국 만들고 지금은 또 다른 일을 하게 될 것 같다”며 “제가 어디서 무슨 일을 하든 간에 AI 3강을 만드는 데 가장 중요한 일을 그 시점에서 하고 있을 것”이라고 덧붙였다. 하 수석은 “우리 아이들에게 미래가 있는, 성장의 기회가 있는 나라를 만드는 데 헌신을 하고 그것이 국민과 국익에 가장 도움이 되는 방향으로의 결정이라고 봐달라”고 했다.
‘하GPT’라 불릴 정도로 이 대통령이 아꼈던 참모인 하 수석은 “대통령님도 (출마를) 흔쾌히 동의해 보내주셨고 웃는 얼굴로 보내주셨다”고 말했다.
전 대변인도 춘추관을 찾아 기자들을 만나 “이 대통령님 곁에서 함께 국정을 해왔는데 그런 부분들을 이제 최전선에서 소통하고 국민들께 왜곡되지 않은 것들을 잘 알리겠다”며 “국민들을 위해 정치하겠다”고 밝혔다.
청와대를 나가게 돼 아쉽다고 소감을 밝힌 전 대변인은 “최선을 다해 국민들과 좋은 정치를 할 수 있게 하며 배운 것들을 쏟아낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.
김진아 기자
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