정부, 美 ‘쿠팡 서한’ 답신 검토…“안보협의와 별개 관리”

세줄 요약 미 공화당 의원들, 쿠팡 규제 서한 발송

정부, 답신 검토하며 국내법 절차 설명

쿠팡 이슈와 한미 안보협의 분리 관리

이미지 확대 정례 브리핑하는 박일 외교부 대변인 박일 외교부 대변인이 28일 서울 종로구 정부서울청사 외교부에서 정례 브리핑을 하고 있다.

뉴시스

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정부가 미국 하원 공화당 의원들이 쿠팡 등 미국 기업에 대한 차별적 규제를 중단하라고 보낸 서한에 답신을 보내는 방안을 검토하고 있다.박일 외교부 대변인은 28일 정례브리핑에서 “미 공화당 하원의원이 우리 주미 대사 앞으로 연명서한을 보내고 있는데 이것에 관해서 저희들이 답신 발송을 관계부처와 협의하고 있다”고 밝혔다.답신은 쿠팡 개인정보 유출 사건에 대한 국내법적 절차와 다른 기업에 비해 불리한 대우가 아니라는 점을 구체적으로 설명할 것으로 보인다. 정부는 관계 부처인 과학기술정보통신부, 산업통상부 등과 협의를 한 뒤 결정하겠다는 입장이다.미 연방 하원 공화당 의원 모임인 ‘공화당 연구위원회(RSC)’ 소속 의원 54명은 지난 21일(현지시간) 쿠팡 등 한국에서 사업하는 미국 기업들에 대한 차별적 규제를 중단해달라는 내용으로 강경화 주미대사 앞으로 보낸 서한을 공개했다.최근 미측에서 쿠팡과 관련한 문제를 연이어 제기하면서 핵추진잠수함 건조 등 한미 간 예정된 안보 분야 협의에도 제동이 걸린 것 아니냔 우려가 커지고 있다.박 대변인은 “ 쿠팡 이슈가 한미 간의 안보 논의에 부정적인 영향을 미치지 않도록 그렇게 관리를 해나갈 것”이라며 “미측하고 소통이나 협의 과정에서 안보 논의는 쿠팡 사항과는 별개로 진전돼야 한다는 입장을 갖고 계속적으로 이런 부분을 미국과도 얘기해나갈 것”이라고 강조했다.이주원 기자