與 원내대표 한병도 사실상 추대 수순

서영교·박정 이어 백혜련 불출마

찬반투표 통과땐 민주당 첫 연임

세줄 요약 백혜련 불출마로 경쟁 구도 사실상 소멸

한병도 단독 출마로 합의 추대 가능성 확대

성사 시 민주당 첫 원내대표 연임 사례

이미지 확대 한병도 전 원내대표

2026-04-28 6면

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더불어민주당 원내대표 선거 경쟁자들이 잇달아 불출마하면서 한병도 전 원내대표가 합의 추대될지 주목된다. 한 전 원내대표가 추대되면 민주당 역사상 첫 원내대표 연임이 된다.백혜련 민주당 의원은 27일 페이스북을 통해 “이번 원내대표 선거에 불출마한다”고 밝혔다. 앞서 서영교·박정 의원에 이은 세 번째 원내대표 후보군의 불출마 선언이다.백 의원은 “이재명 정부의 성공과 당의 단합을 통한 지방선거의 승리가 우리에게는 가장 중요한 과제”라면서 “이 길에서 저에게 주어진 역할에 최선을 다하겠다”고 했다.후보 등록일인 이날 한 전 원내대표만이 출마 의사를 밝히면서 당내에선 찬반 투표를 통한 사실상 합의 추대로 정리되는 분위기다. 앞서 서 의원은 전날 페이스북을 통해 “2025년 원내대표 출마했던 사람으로 출마를 고심했다”면서 “그런데 이번에는 국정조사위원장으로, 법제사법위원장으로의 역할과 임무에 집중하고 최선을 다하겠다”고 불출마 의사를 밝혔다. 박 의원도 같은 날 페이스북을 통해 “이번 원내대표에 출마하지 않기로 결심했다”면서 “지금은 민주당이 6·3 지방선거와 국회의원 재·보궐선거 승리가 우선”이라고 했다.원내대표 선거는 다음달 4~5일 권리당원 온라인 투표와 6일 재적의원 투표 순으로 진행된다. 당규상 재적의원 80%·권리당원 20% 비율로 합산해 과반 득표자가 당선된다. 민주당 관계자는 “후보 등록이 한 분이더라도 (의원들이) 모여서 찬반 투표는 한다”면서 “20% 당원 투표는 그대로 해야 할 것”이라고 설명했다.강윤혁 기자