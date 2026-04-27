정치 [포토] ‘계엄의 흔적 살피는’ 문재인 전 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/27/20260427800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-27 15:47 입력 2026-04-27 15:38 1/ 11 이미지 확대 국회 정현관 살피는 문재인 전 대통령 내외문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 27일 4?27 남북 판문점선언 8주년 기념식 참석을 위해 국회를 방문, 우원식 국회의장에게 계엄군이 진입한 국회 의사당의 깨진 창문 설명을 듣고 있다. 2026.4.27 공동취재 이미지 확대 국회 정현관 살피는 문재인 전 대통령 내외문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 27일 4?27 남북 판문점선언 8주년 기념식 참석을 위해 국회를 방문, 우원식 국회의장에게 계엄군이 진입한 국회 의사당의 깨진 창문 설명을 듣고 있다. 2026.4.27 공동취재 이미지 확대 국회 정현관 살피는 문재인 전 대통령 내외문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 27일 4?27 남북 판문점선언 8주년 기념식 참석을 위해 국회를 방문, 우원식 국회의장에게 계엄군이 진입한 국회 의사당의 깨진 창문 설명을 듣고 있다. 2026.4.27 공동취재 이미지 확대 4.27 판문점 선언 8주년 기념식 참석한 문재인 전 대통령 내외문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 27일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 4.27 판문점 선언 8주년 기념식에 참석해 있다. 2026.4.27 공동취재 이미지 확대 4.27 판문점 선언 8주년 기념식 참석한 문재인 전 대통령 내외문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 27일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 4.27 판문점 선언 8주년 기념식에 참석해 있다. 2026.4.27 공동취재 이미지 확대 4.27 판문점 선언 8주년 기념식정동영 통일부 장관(왼쪽), 더불어민주당 정청래 대표, 우원식 국회의장, 문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 27일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 4.27 판문점 선언 8주년 기념식에서 영상을 시청하고 있다. 2026.4.27 공동취재 이미지 확대 4.27 판문점 선언 8주년 기념식더불어민주당 정청래 대표(왼쪽부터), 우원식 국회의장, 문재인 전 대통령 내외 및 참석자들이 27일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 4.27 판문점 선언 8주년 기념식에서 국기에 경례하고 있다. 2026.4.27 공동취재 이미지 확대 인사하는 문재인 전 대통령과 임종석 전 대통령비서실장문재인 전 대통령이 27일 서울 여의도 국회에서 4.27 판문점선언 8주년 기념식에 참석한 임종석 전 대통령비서실장과 인사하고 있다. 2026.4.27 공동취재 이미지 확대 우원식 국회의장과 문재인 전 대통령 내외문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 27일 4?27 남북 판문점선언 8주년 기념식 참석을 위해 국회를 방문, 우원식 국회의장과 국회참관셔틀을 타고 있다. 2026.4.27 공동취재 이미지 확대 독립기억광장 둘러보는 문재인 전 대통령문재인 전 대통령과 우원식 국회의장이 27일 서울 여의도 국회에서 4.27 판문점선언 8주년 기념식 참석을 위해 국회를 방문, 독립기억광장에 광복군의 벽과 항일의병의 벽 사이를 나란히 걷고 있다. 2026.4.27 공동취재 이미지 확대 상징석 앞에서 기념 촬영하는 문재인 전 대통령과 우원식 의장우원식 국회의장이 27일 서울 여의도 국회에서 4.27 판문점선언 8주년 기념식에 참석한 문재인 전 대통령 내외를 비롯한 참석자들과 ‘민주주의 최후의 보루 대한민국 국회’ 문구가 새겨진 상징석 앞에서 기념 촬영하고 있다. 2026.4.27 공동취재 문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 27일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 4.27 판문점 선언 8주년 기념식에 참석해 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지