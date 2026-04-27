민형배 “시민이 정책 주체 … ‘시민주권정부’로 행정 대전환”

27일 한국행정학회 세미나서 1호 공약 ‘시민주권정부’재확인

“시민주권, 구호 아닌 구조…참여는 권한·행정은 책임” 강조

세줄 요약 시민주권정부 수립을 핵심 비전으로 제시

시민이 정책 대상 아닌 주체라 강조

행정 대전환과 참여 권한 확대 주장

이미지 확대 민형배 민주당 전남광주통합특별시장 후보가 27일 광주시의회에서 열린 ‘국민주권주의와 전남광주통합특별시의 출범’ 세미나에서 축사를 하고 있다.

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민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 27일 광주시의회에서 열린 ‘국민주권주의와 전남광주통합특별시의 출범’ 세미나에서 ‘시민주권정부 수립’을 전남광주통합특별시 핵심 비전으로 제시했다.한국행정학회가 주최하고 빛고을남도포럼이 주관한 이번 세미나는 통합특별시 출범에 앞서 시민이 주인이 되는 행정 체계 구축 방안을 모색하기 위해 마련됐다.민 후보는 이날 축사에서 “전남광주통합특별시 시장 후보 경선 과정에서 내세운 저의 1호 공약이 시민주권정부 수립”이라며 “전남과 광주는 오랜 시간 민주주의를 지켜온 역사와 경험을 가진 만큼, 다른 어떤 도시보다도 시민주권의 원리를 가장 선명하게 구현해야 할 책임이 있다”고 강조했다.민 후보는 또, 시민이 정책의 대상이 아니라 주체가 되는 구조적 변화를 역설하며 “행정이 설명하는 것이 아니라 시민과 함께 결정하고 작동하는 도시를 만들어야 한다”고 밝혔다.이어 “시민주권은 구호가 아니라 구조여야 하고, 참여는 형식이 아니라 권한이며, 행정은 권력이 아니라 책임이어야 한다”고 덧붙였다.이날 세미나에서는 김순은 전 대통령직속 자치분권위원회 위원장과 서정훈 시민주권위원회 공동집행위원장의 발제를 통해 국민주권주의에 기반한 통합특별시의 행정 모델이 심도 있게 논의됐다.김병완 광주대 교수가 좌장을 맡은 종합토론에서는 김병록(조선대)·김태영(경희대)·김준형(순천대)·박노수(서울시립대)·박찬영(목포대) 교수와 이병현 전남연구원 연구위원이 참여해 시민주권 정책의 실현 방안에 대해 열띤 토론을 펼쳤다.민형배 후보는 “이번 토론회가 시민주권의 원리를 명확히 하고 현장에 적용 가능한 내용으로 다듬어지는 계기가 되길 바란다”며 “오늘 논의된 내용이 시민주권정부 전남광주 통합특별시의 길을 여는 데 큰 동력이 되기를 기대한다”고 말했다.한편 민 후보는 이번 세미나에서 제안된 학문적 성찰과 현장의 대안들을 검토, 시민주권정부 수립을 위한 구체적인 제도 설계에 반영할 계획이다.광주 홍행기 기자