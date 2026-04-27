文 “김정은, 트럼프와 과감하게 대좌하길”…트럼프엔 ‘지혜’ 촉구

文, 4·27 판문점선언 8주년 기념사
“李정부, 평화의 이어달리기 해야”
세줄 요약
- 판문점선언 8주년 기념사 발표
- 김정은·트럼프 대화 재개 촉구
- 남북 대화, 교착 해소 돌파구 제시
문재인 전 대통령이 김정은 북한 국무위원장을 향해 “도널드 트럼프 미국 대통령과 과감하게 마주 앉기를 바란다”라고 촉구했다.
문 전 대통령은 4·27 판문점선언 8주년을 맞아 27일 배포한 기념사에서 “군사력을 증강하며 고립과 단절의 벽을 높이는 것으로는 진정한 안보를 보장받을 수 없다”라며 이같이 촉구했다.
문 전 대통령은 “8년 전처럼, 남북 관계의 개선을 북·미 대화로 나아가는 가교로 삼기를 바란다”라며 “남북 대화야말로 지금의 교착 상태를 타개할 수 있는 가장 빠르고 안전한 돌파구가 될 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령을 향해서도 “북한을 다시 대화의 장으로 끌어내는 특유의 결단력과 지혜를 발휘해 주길 바란다”고 했다.
문 전 대통령은 “한반도에서 평화를 정착시키는 일은 그 어느 곳보다 어렵고 험난한 여정일 수밖에 없다. 하지만 우리가 그 어려움을 이겨내고 우리 힘으로 한반도에 ‘공존과 평화의 모델’을 완성해 나간다면, 그것은 균열된 세계 질서를 바로잡고 다시 세우는 거대한 이정표가 될 것”이라고 강조했다.
아울러 “이재명 정부의 역할은 명확하다”며 “역대 정부의 성과는 더욱 단단히 다져 이어가고, 과거의 한계는 지혜롭게 뛰어넘는 ‘평화의 이어달리기’를 새로 시작해야 한다”고 조언했다.
또한 “멈춰 선 평화 프로세스를 재가동하여, 한반도가 대결의 장이 아닌 지속 가능한 평화공존과 번영의 땅으로 거듭나기를 간절히 바란다”고 전했다.
문 전 대통령과 김 위원장은 2018년 4월 27일 판문점에서 열린 남북 정상회담을 통해 남북관계 개선 및 평화체제 구축을 골자로 하는 ‘한반도의 평화와 번영, 통일을 위한 판문점 선언’을 채택한 바 있다.
권윤희 기자
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