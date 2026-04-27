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붉은 점퍼 입은 오세훈

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-04-27 14:03
입력 2026-04-27 14:03
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오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 서울 종로구 보신각 앞에서 출마 기자회견을 앞두고 선거운동 점퍼를 입고 있다. 2026.4.27 이지훈 기자
오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 서울 종로구 보신각 앞에서 출마 기자회견을 앞두고 선거운동 점퍼를 입고 있다. 2026.4.27 이지훈 기자

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오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 서울 종로구 보신각 앞에서 출마 기자회견을 앞두고 선거운동 점퍼를 입고 있다.

이지훈 기자
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