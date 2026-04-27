정치 붉은 점퍼 입은 오세훈 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/27/20260427500137 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-04-27 14:03 입력 2026-04-27 14:03 이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 서울 종로구 보신각 앞에서 출마 기자회견을 앞두고 선거운동 점퍼를 입고 있다. 2026.4.27 이지훈 기자 고광민 서울시의원 “재개발·재건축 속도 단축 이끈다”… 도시정비조례 개정안 상임위 통과 서울시의회 바로가기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 서울 종로구 보신각 앞에서 출마 기자회견을 앞두고 선거운동 점퍼를 입고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지