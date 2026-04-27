추경호 ‘충혼탑 참배·보수 결집’ vs 김부겸 ‘민생 공약·여당 프리미엄’

秋, 충혼탑 방명록에 “대구경제 살릴 것”

金, 세 번째 공약으로 ‘민생경제 활성화’ 발표

이미지 확대 대구시장 후보 민주당 김부겸·국힘 추경호 더불어민주당과 국민의힘 대구시장 후보가 확정된 26일 민주당 김부겸 후보가 선거사무소 개소식에서 발언하고 있다. 사진 오른쪽은 이날 국힘 추경호 후보가 대구시당에서 기자들의 질문에 답하는 모습. 2026.4.26. 연합뉴스

이미지 확대 [수정본] 지역 출마자와 함께 헌화하는 추경호 후보 국민의힘 대구시장 후보로 선출된 추경호 의원(가운데)이 27일 오전 대구 남구 앞산 충혼탑을 찾아 지역 지방선거 출마자와 함께 참배하기 위해 계단을 오르고 있다. 2026.4.27. 뉴스1

이미지 확대 세 번째 공약 발표하는 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리가 27일 오전 대구 달서구 선거사무소에서 세 번째 공약 발표 회견에서 참석자들과 인사하고 있다. 2026.4.27. 연합뉴스

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국민의힘 대구시장 후보로 확정된 추경호 의원이 첫 공식 일정으로 27일 대구 충혼탑을 참배하며 보수층 결집에 나섰다. 더불어민주당 후보인 김부겸 전 국무총리는 세 번째 공약으로 지역 경제 활성화 방안을 발표하며 ‘힘 있는 여당 후보론’을 내세웠다.추 의원은 이날 오전 대구 남구 앞산 충혼탑을 찾아 참배한 뒤 방명록에 ‘대구 경제를 살리겠습니다. 보수의 심장을 지키겠습니다. 무거운 책임, 추경호가 짊어지고 단디 하겠습니다’라고 적었다. 그는 이어 기자들과 만나 “대구 시민과 당원 동지들께서 제게 주신 준엄한 명령은 대구경제를 살려달라는 것과 보수의 심장 대구를 지켜달라는 것”이라며 “추경호가 반드시 선거에 승리해서 화답할 것”이라고 말했다.전날 김 전 총리의 선거사무소 개소식에 범여권 전·현직 의원들이 대거 찾은 데 대한 질문에는 “김 전 총리의 개소식에 많은 분이 오실 수 있다고 생각하고 있지만, 그만큼 선거 판세를 불안하게 느껴 세(勢) 과시를 하는 것 같다”며 “오히려 국민의힘 지지자와 당원 동지들을 결집하는 효과를 가지고 올 것이라고 확신한다”고 자신감을 드러냈다.추 의원은 대구시장 공천 과정에서 컷오프(경선 배제)된 주호영 국회부의장과의 소통 여부를 묻는 말에는 “그저께 직접 찾아뵙고 말씀 나눴고 함께 해주시고 대구 승리를 위해 큰 어른으로 역할을 해주시기를 계속 요청 드릴 예정”이라고 말했다. 이진숙 전 방송통신위원장과의 연대에 대해선 “연락을 드렸고, 구체적인 이야기는 말을 아끼겠다”면서 “단일대오로 가서 보수가 승리해야 한다는 데 대해선 전적으로 뜻을 같이하고 함께 해주시기로 한 것으로 안다”고 설명했다.같은 날 김 전 총리는 민생경제 활성화를 위한 공약으로 ‘소상공인·골목상권 도약 프로젝트’를 공개했다. 지역 화폐인 대구로페이 예산을 기존 3000억원에서 6000억원까지 단계적으로 확대하겠다는 구상도 밝혔다.그는 달서구 두류동에 있는 선거사무소에서 세 번째 공약 발표회를 열고 “고유가와 고물가가 겹치며 대구 민생경제가 한계 상황에 직면했다”며 “자영업 비중이 높은 도시 특성에 맞는 맞춤형 처방이 필요하다”고 강조했다.김 전 총리는 고유가로 신음하는 소상공인을 위한 금리 지원 2배 확대를 비롯해 자영업자 고용보험·산재보험 등 사회보험료 감경, 폐업 정리부터 재창업까지 지원 체계 구축 등을 공약으로 내세웠다.침체된 동성로 상권에는 ‘뉴트로 상권벨트’를 구축하고 앵커스토어 유치, 팝업스토어 전용 공간 등을 확보하고 주문·결제·접객 분야의 디지털 및 인공지능 전환을 지원하겠다고 밝혔다. 이 밖에도 대형 플랫폼 등으로 어려움을 겪는 소상공인을 위해 공동 물류 인프라인 ‘대구형 통합물류서비스’를 추진한다고 했다.김 전 총리는 ‘대구시 재정 상황이 어렵다’는 취재진의 질문에 “재정을 재배정한다든가 해서 우선 당장 가장 어려운 사람들부터 버텨낼 수 있도록 예산을 집행해 어떻게든 돌파구를 마련할 것”이라고 말했다. 폐점 이후 비어 있는 동성로 옛 대구백화점 본점 활용 방안에 대한 질문에는 “소유주와 협상해서 그 공간에서 청년 창업이라든가 문화나 예술 등 다양한 실험이 이루어지도록 하겠다”고 답했다.그는 또 “그동안 정부 설득이 조금 부족했거나 막혀 있던 부분에 대해서는 여당 시장 프리미엄을 활용할 수 있다”고 여당 후보로서의 강점을 강조했다.대구 민경석 기자