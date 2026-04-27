“어린 놈이 무슨 시장”…개혁신당 정이한, 부산 유세 중 테러로 응급실행

가해자, 달리는 차량에서 이물질 던져

응급실 이송 MRI 검사·경찰 조사 중

개혁신당 “명백한 폭력행위고 테러”

이미지 확대 개혁신당 정이한 부산시장 후보가 16일 부산 부산진구 캠프에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 부산 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

개혁신당 6·3 지방선거 부산시장 후보 정이한 전 대변인이 27일 유세 중 날아온 물병에 맞고 응급실에 실려 갔다. 개혁신당은 “명백한 폭력 행위이자 사실상 테러”라고 했다.정 전 대변인은 이날 부산 금정구 유세 중 달리는 차량에서 날아온 이물질에 머리를 맞고 의식을 잃었다. 당시 가해자는 정 전 대변인을 향해 “어린놈이 무슨 시장이냐”라고 말한 것으로 전해졌다.정 전 대변인은 응급실로 이송돼 자기공명영상(MRI) 검사 등 치료를 받고 있다. 경찰은 즉시 사건 경위 파악에 나섰다.개혁신당은 입장문을 내고 “공개된 선거 유세 현장에서, 그것도 다수 시민이 함께하는 자리에서 후보자를 직접 겨냥한 물리적 공격이 벌어졌다는 사실은 결코 가볍게 넘길 수 없는 중대한 사안”이라며 “단순한 사고가 아니라 민주주의의 기본 질서를 위협하는 명백한 폭력 행위이자 사실상의 테러”라고 규탄했다.그러면서 “경찰은 사건의 경위를 한 점 의혹 없이 신속하고 철저하게 수사해 가해자를 반드시 밝혀내고, 엄정한 책임을 물어야 한다”고 강조했다.곽진웅 기자