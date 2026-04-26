與, 이번 주 재보궐 공천 마무리…출마 희망자들 ‘잰걸음’

김용, 자신의 공천 지지한 안호영 병문안

與 지도부, ‘사법리스크’ 김용 공천 신중

김용남 “검단산 올랐다” 하남갑 의지 피력

하정우 靑 AI수석도 이번 주 거취 결정할듯

이미지 확대 대장동 일당으로부터 금품을 받은 혐의로 법정 구속됐다가 지난해 보석으로 석방된 김용 전 민주연구원 부원장이 13일 국회에서 가진 기자간담회에서 검찰 기소의 부당함에 대해 설명하고 있다. 연합뉴스

있다.

이미지 확대 26일 충북 단양군 구경시장을 찾은 정청래 더불어민주당 대표가 아이스크림을 바라보고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 하정우 청와대 AI미래기획수석이 17일 청와대 영빈관에서 열린 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 이재명 대통령 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

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울산·인천 지역 국회의원 재보궐선거에 나설 후보들을 차례로 발표한 더불어민주당은 이르면 이번 주 남은 지역들에 대한 전략공천을 마무리할 방침이다. 이에 출마를 희망하는 인사들은 다음 순서가 될 수 있다는 기대에 정치 행보가 빨라지고사법리스크 속에서도 민주당 지도부에 재보궐선거 공천을 요구 중인 김용 전 민주연구원 부원장은 26일 단식 농성을 했던 안호영 의원을 병문안했다.안 의원은 이날 페이스북에 “김용 전 부원장 공천을 강력히 지지한다”는 글을 올리며 김 전 부원장의 공천을 당 지도부에 공개적으로 요구했다. 이 때문에 김 전 부원장의 이번 방문이 자신의 출마를 지지하는 당내 인사들을 더욱 확대하기 위한 방안이란 해석도 나왔다.당내에선 김 전 부원장의 전략공천 여부를 두고 갑론을박이 여전히 이어지고 있다. 김용민 민주당 의원은 페이스북에 “정치검찰의 피해자로서 보상이 아니라 어떤 비전으로 국민에게 선택받을지 제시하는 것이 바람직하다”며 “김 전 부원장은 어떤 정치를 할지, 어떤 희망을 줄지 국민과 당원에게 설명해야 한다. 당은 국민과 당원의 선택권을 보장하면 좋겠다”고 적었다.당 지도부는 여전히 김 전 부원장의 사법리스크가 전체 선거 판세에 미칠 악영향을 우려하며 신중한 입장을 보이고 있다. 다만 김 전 부원장의 공천 여부를 두고 당내 계파별 찬반 입장이 나뉘면서 ‘딜레마’에 빠진 모습이다. 김 전 부원장은 자신의 공천을 지지하는 민주당 국회의원이 51명이라고 주장했다.김용남 전 의원은 전날 페이스북에 하남 검단산 산행 소식을 알리며 경기 하남갑 보궐선거 출마에 대한 의지를 드러냈다. 그는 자신의 이름과 지역을 결합한 ‘#용남하남가남’이라는 해시태그를 덧붙이기도 했다.해외 순방을 다녀온 하정우 청와대 AI미래기획수석비서관의 거취도 이번 주 가닥이 잡힐 것으로 보인다. 그간 민주당 지도부는 공개·비공개 경로로 하 수석의 부산 북구갑 출마를 지속적으로 요구해왔다. 이 외에도 호남과 제주 등 재보궐선거가 치러질 4곳은 ‘경선이 곧 당선’으로 여겨지는 상황이다 보니 물밑 경쟁이 치열한 것으로 알려졌다.한편 민주당은 광역단체장 후보로 확정된 현역 의원 8명을 오는 29일 일괄 사퇴 처리할 방침이다.이준호 기자