정부 평화공존 정책 61% 공감…‘통일 필요성’은 소폭 하락

이미지 확대 강창일 민주평화통일자문회의 수석부의장

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정부가 추진하고 있는 ‘한반도 평화공존 정책’에 10명 중 6명이 공감하는 것으로 나타났다.24일 민주평화통일자문회의가 전국 만19세 이상 1200명을 상대로 진행한 ‘1분기 국민 통일여론조사’ 결과에 따르면 한반도 평화공존 정책 방향에 대한 공감 여부를 묻는 질문에 61.6%가 공감한다고 답변했다.구체적으로는 매우 공감한다(34.8%), 다소 공감한다(26.8%), 별로 공감하지 않는다(17.6%), 전혀 공감하지 않는다(17.3%) 순이었다.정부는 ▲북한 체제 존중 ▲흡수통일 불추구 ▲적대행위 불추진 등 3대 원칙에 따라 대북 정책을 추진하고 있다.이재명 대통령이 지난달 3·1절 기념사에서 ‘정전체제를 평화체제로 전환하겠다’고 밝힌 데 대해선 공감 의견이 59.2%로 비공감 의견(35.1%)보다 훨씬 많았다.북한의 ‘적대적 국가 대 국가 관계’ 주장에 대한 인식에 대해선 ‘북한의 체제는 인정하지 않지만, 남북의 국가 간 관계는 인정’ 응답이 27.7%로 가장 많았다. 다음으로 ‘북한의 체제와 국가 간 관계 모두 인정’(24.9%), ‘북한 체제 및 국가 간 관계 모두 불인정’(24.0%), ‘북한체제는 인정하지만 국가 간관계는 불인정’(16.7%) 순으로 응답했다.‘통일이 필요하다’는 응답은 65.9%로 직전 분기보다 2.1% 포인트 하락했다. 통일을 해야 하는 가장 큰 이유로 ‘전쟁 위협 해소’(29.2%)와‘경제 발전’(26.3%)을 선택한 비율이 우세했다.정부 일각에서 검토하는 북한 웹사이트 접속을 허용하는 내용을 담은 법안에 대해 ‘공감하지 않는다’는 여론이 63.6%(‘전혀’ 34.2%, ‘별로’ 29.4%)로 조사됐다.이번 조사는 민주평통이 여론조사업체 코리아리서치센터에 의뢰해 지난달 27~29일 전국 만 19세 이상 1200명에게 유·무선 병행 전화설문조사 방식으로 진행했다. 95% 신뢰수준에서 최대 허용 표본오차는 ±2.83% 포인트다.이주원 기자