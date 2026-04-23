‘K컬처 알리미’ 김혜경 여사에 하노이 시민 환호…“한국과 베트남의 화합의 비빔밥”

김 여사, 배우 정일우와 ‘K 문화 관광대전’ 참석

이미지 확대 손하트 인사하는 김혜경 여사 이재명 대통령과 베트남을 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 하노이 롯데몰에서 열린 K문화관광대전에서 관람객들에게 인사하고 있다.

하노이 연합뉴스

이미지 확대 마카롱 나눠주는 김혜경 여사 이재명 대통령과 베트남을 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 하노이 롯데몰에서 열린 K문화관광대전에서 관람객들에게 마카롱을 나눠주고 있다.

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이미지 확대 김혜경 여사, K문화관광대전 방문 이재명 대통령과 베트남을 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 하노이 롯데몰에서 열린 K문화관광대전에서 배우 정일우와 참외를 들고 있다.

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이재명 대통령과 베트남을 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 베트남 하노이에서 양국의 ‘화합의 비빔밥’을 만들며 한국 문화 알리기에 나섰다.김 여사는 이날 하노이 서호 롯데몰에서 ‘K-문화관광대전’에 참석해 한국 음식을 알리고 한국 화장품과, 게임, 웹툰 등을 홍보했다.베트남에서 ‘국민 사위’로 불리며 인기가 많은 배우 정일우씨와 함께 행사 부스를 돌아본 김 여사는 드라마 ‘폭군의 셰프’에 등장한 ‘고추장 버터 비빔밥’과 ‘마카롱’을 현지 관계자들과 함께 만들기도 했다. 김 여사는 고명 등을 섞으며 “베트남과 한국의 화합”이라고 평가했다.또 전시된 약과를 들어 보이며 “어느 순간 젊은 분들이 약과를 좋아하신다”라고 말하자 정씨는 “K컬처, 울이 역사까지도 관심 가져서”라고 답했다.김 여사는 한국 화장품 홍보에도 적극적으로 나섰다. 직접 화장품을 손등에 발라보며 “발림성이 좋고, 안 바른 것과 바른 것의 차이가 나네요”라고 설명했다. 이어 김 여사는 자신의 뷰티 비결로 “1일 1팩 합니다”라며 “피부관리실 안 가고 홈 케어가 중요하다고 하더라고요”말하는 등 주변의 공감을 사기도 했다.김 여사는 정씨와 함께 이동하면서 현지인들에게 큰 환호를 받았다. 셀카 요청에 스스럼없이 응하는 한편 손가락 하트로 포즈를 취하기도 했다. 특히 김 여사는 정일우 현지 팬클럽이 환호하자 직접 정씨를 데리고 앞으로 다가가며 “너무 멋지죠?”라고 말하는 등 친근감을 보였다.또 김 여사는 정씨와 국립중앙박불관 굿즈 전시 코너로 이동하다가 부스 밖에 서 있던 신동빈 롯데그룹 회장과 조우하기도 했다.하노이 김진아 기자