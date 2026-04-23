與, 인천 계양을 김남준·연수갑 송영길 공천

이미지 확대 송영길 전 더불어민주당 대표가 10일 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 열린 운암 김성숙 선생 제57주기 추모제에 참석해 추모사 하고 있다. 연합뉴스

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더불어민주당이 송영길 전 대표를 인천 연수갑 국회의원 재보궐선거에 전략공천한다고 23일 밝혔다. 이재명 대통령의 지역구였던 인천 계양을에는 김남준 전 청와대 대변인이 발탁됐다.강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 “인천 연수갑은 우리 당에 녹록지 않은 지역이자, 반드시 사수해야 할 핵심 전략 지역”이라며 “인천에서 5선 국회의원, 인천시장을 역임하고 당대표를 지낸 당의 소중한 자산인 송 전 대표의 중량감을 고려해 전략적으로 배치했다”고 밝혔다.김 전 대변인에 대해선 “이 대통령의 국정철학을 깊이 이해하고 있고, 이재명 대통령을 의원 시절에 보좌하면서 높은 지역 이해도를 갖췄을 뿐만 아니라 언론인 출신이자 청와대 대변인으로서 탁월한 소통능력을 증명했다”며 “대통령의 의중을 정확히 파악해 현안을 속도감있게 해결할 수 있는 후보이자 계양의 도약을 이끌 최적의 인재라 판단했다”고 전했다.이준호 기자