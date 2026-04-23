정치 국정조사특별위원회, 감사원 현장 조사 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/23/20260423500200 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-04-23 16:15 입력 2026-04-23 16:15 이미지 확대 더불어민주당 소속 서영교 국조특위 위원장 등 위원들이 23일 서울 종로구 감사원에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 현장 조사를 위해 열람실로 이동하고 있다. 2026.4.23 이지훈 기자 더불어민주당 소속 서영교 국조특위 위원장 등 위원들이 23일 서울 종로구 감사원에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 현장 조사를 위해 열람실로 이동하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지