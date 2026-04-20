조작기소 국조특위, 23일 감사원·금감원 현장조사 실시…남욱·정영학·김만배 증인 채택

‘서해 피격 사건’ 관련 감사원 조사

쌍방울 주가조작 무마 의혹 관련

금감원도 조사…28일 종합 청문회

이미지 확대 20일 국회에서 열린 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명’ 국정조사특별위원회에서 범여권 위원들이 증인·참고인 추가 출석 요구의 건에 대해 찬성 거수투표를 하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 진상규명’ 국정조사특별위원회(특위)는 오는 23일 감사원과 금융감독원 현장조사를 실시한다.특위는 이날 국회에서 전체회의를 열고 더불어민주당 주도로 ‘감사원·금감원 현장조사 실시의 건’을 의결했다. 국민의힘 의원 6명은 반대 표결했다.이번 조사는 쌍방울 대북송금, 서해 공무원 피격 의혹 사건 수사 과정에서 위법성이 없었는지 확인하는 차원이다. 특위는 감사원이 서해 피격 사건 등을 감사하는 과정에서 진행된 디지털 포렌식을 집중 살펴볼 것으로 보인다. 또 금감원 조사는 검찰의 쌍방울 주가조작 무마 의혹과 관련돼 있는 것으로 전해졌다.특위는 오는 28일 종합 청문회 증인으로 대장동 개발사건 2기 수사팀에서 수사·기소를 맡은 엄희준 광주고검 검사, 강백신 대구고검 검사 등 17명을 의결했다. 대장동 민간업자인 남욱·정영학·김만배씨와 대장동 사건 수사 당시 중앙지검 속기사였던 김모씨, 안규백 국방부 장관 등도 증인 명단에 포함됐다.국민의힘은 이종석 국정원장과 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장을 증인으로 채택해 달라고 요구했으나 받아들여지지 않았다.대장동 사건 수사를 지휘했던 송경호 전 서울중앙지검장을 비롯해 조상준 전 국정원 기획조정실장, 정일권 의정부지검 부장검사, 박상용 인천지검 검사 등은 증인 채택이 철회됐다.김헌주 기자