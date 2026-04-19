이 대통령, 뉴델리 도착…8년 만의 인도 국빈 방문 시작

인도 첫 일정 동포 만찬 간담회
이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 인도 뉴델리 팔람 군비행장에 도착하면서 2박 3일간의 인도 국빈 방문을 시작했다.
인도 측에서는 영예수행장관인 상공부 국무장관을 비롯해 의전장, 주한 인도대사 내외 등이 이 대통령 부부를 맞이했다. 한국 측에서는 주인도대사 내외 등이 함께 했다.
이 대통령은 부부는 이어 동포 만찬 간담회를 시작으로 인도 국빈 방문 공식 일정에 나선다.
이 대통령은 이튿날인 20일 간디 추모 공원에 헌화하고 나렌드라 모디 총리와 정상회담을 한 뒤 양해각서 교환식과 공동 언론발표를 진행할 예정이다. 이어 두 정상은 한·인도 경제인 대화에 참석해 양국 주요 기업 대표들과 함께 호혜적인 협력 방안을 모색한다. 이후 이 대통령은 21일 베트남 하노이로 출국한다.
이번 이 대통령의 인도 국빈 방문은 8년 만에 이뤄지는 한국 대통령의 인도 국빈 방문이다. 청와대는 이 대통령의 인도 국빈 방문을 계기로 한·인도 간 특별 전략적 동반자 관계를 전방위적으로 강화하고 호혜적·전략적 협력 확대를 위한 비전을 제시하겠다는 계획이다.
뉴델리 김진아 기자
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