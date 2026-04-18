[6·3지방선거] 민주당 제주지사 최종 후보에 위성곤 선출… 3선 의원 경선 승리

위 후보 “새로운 제주 향한 도민의 간절한 염원이자

제주 대전환 만들라는 당원 동지들의 준엄한 명령”

국민의힘 문성유·진보당 김명호 후보 등과 6·3선거구도 확정

이미지 확대 소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 18일 서울 여의도 당사에서 제주지사 후보 경선 결선투표 결과 위성곤 후보가 최종후보로 선출됐다. 위성곤의원실 제공

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더불어민주당 제주도지사 후보로 위성곤(58) 국회의원이 확정됐다.소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 18일 서울 여의도 당사에서 제주지사 후보 경선 결선투표 결과를 발표하고 “위 후보가 제9회 전국동시지방선거 제주도지사 후보로 선출됐다”고 밝혔다.이번 경선은 권리당원 50%, 일반 유권자 50%가 참여하는 국민참여경선 방식으로 진행됐다. 앞선 1차 경선에서는 현직인 오영훈 제주지사가 3위로 탈락하면서 위성곤·문대림 의원 간 결선 구도로 압축됐다.결선 투표는 지난 16일부터 18일까지 사흘간 진행됐으며, 위 의원이 문 의원을 누르고 최종 후보로 선출됐다. 당 규정에 따라 득표율과 득표수는 공개되지 않았다.경선 과정에서는 후보별 페널티가 변수로 작용했다. 오 지사는 하위 평가에 따른 20% 감점으로 1차 경선에서 탈락했고, 문 의원은 과거 공천 불복 이력으로 25% 감점을 안은 채 결선에 임했다. 반면 위 의원은 감점 없이 경선에 참여했다.전남 장흥 출신인 위 의원은 어린 시절 서귀포로 이주해 서귀포고와 제주대를 졸업했다. 제주도의원 3선(8·9·10대)을 거쳐 20대 총선부터 서귀포시 선거구에서 내리 3선에 성공했다.국회 농림축산식품해양수산위원회 민주당 간사, 원내정책수석부대표, 제주도당위원장 등을 지냈으며 현재는 국회 기후위기특별위원장을 맡고 있다.위 후보 선출로 6·3 지방선거 제주지사 선거 구도도 확정됐다. 국민의힘은 문성유 전 한국자산관리공사 사장을 후보로 공천했고, 진보당에서는 김명호 전 전국서비스산업노동조합연맹 제주지역본부장이 출마를 선언했다. 무소속으로는 양윤녕 전 소나무당 제주도당위원장이 예비후보로 등록했다.위 후보는 “이번 결과는 새로운 제주를 향한 도민 여러분의 간절한 염원이자, 이재명 정부와 함께 제주 대전환을 만들라는 당원 동지 여러분의 준엄한 명령으로. 그 소명을 무겁게 받들겠다”며 “경선 과정에서 치열하게 함께해주신 문대림, 오영훈 후보에게 깊은 존경의 마음을 전한다”고 메시지를 전했다.특히 “누구 한 사람의 승리를 넘어, 제주의 내일과 도민의 더 나은 삶을 위해 ‘더불어민주당 제주 원팀’으로 본선 승리의 길을 함께 걷겠다”면서 “지금부터가 진짜 시작”이라고 강조했다.그는 “우리는 지금 중대한 갈림길에 서 있다. 민생경제의 위기, 청년의 이탈, 관광과 1차산업의 어려움 등 우리 앞에 놓인 과제는 결코 가볍지 않다”면서 “익숙했던 과거의 방식, 어제의 정답만으로는 이 거센 파고를 넘을 수 없다”고 피력했다.이어 “위기를 기회로 바꾸는 치밀한 설계와 강력한 추진력으로, 제주의 대전환을 반드시 완수하겠다”면서 “다시 운동화 끈을 조여 매겠다”고 덧붙였다.반면 문 의원은 2018년과 2022년에 이어 세 번째 도전에 나섰지만, 이번에도 결선에서 패하며 본선 진출이 무산됐다.한편 위 의원이 도지사 선거에 출마하기 위해 의원직을 사퇴할 경우 서귀포시 선거구에서는 국회의원 보궐선거가 함께 치러질 전망이다. 사퇴 시점에 따라 보궐선거 실시 시기가 달라질 수 있다.제주 강동삼 기자