스승 故 김근태 묘역 참배 유은혜, “경기교육 정상화, 민주주의에서 출발”

이미지 확대 유은혜 경기도교육감 예비후보가 18일 경기도 남양주시 마석에 있는 모란공원을 찾아 고(故) 김근태 전 민주당 상임고문의 묘소를 참배했다. (유은혜 캠프 제공)

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유은혜 경기도교육감 예비후보가 18일 경기도 남양주시 마석에 있는 모란공원을 찾아 고(故) 김근태 전 민주당 상임고문의 묘소를 참배했다.김 고문의 부인인 인재근 전 국회의원 등과 참배를 마친 뒤 유 예비후보는 “군부독재의 광풍 속에서도 민주주의를 지켜낸 김근태 의장님은 제 정치 인생에 가장 큰 가르침을 주신 영원한 스승”이라며 “그 뜻을 이어 민주주의가 살아 숨 쉬는 경기교육, 교육 가족들이 행복한 학교를 만드는 데 헌신하겠다”고 밝혔다.이어 “김근태 의장님께서 강조하신 ‘교식주(敎食住)’의 시대는 교육이 곧 삶의 중심이 되는 사회를 의미한다”며 “교육이 희망이 되는 경기도, 미래를 준비하는 교육으로 반드시 보답하겠다”고 약속했다.유 예비후보는 성균관대학교 민주동문회 사무국장 시절 김 전 의원과 인연을 맺고 정계에 입문했다. 이후 김 전 의원 후원회 사무국장과 국회의원 보좌관으로 활동한 뒤 경기도 고양에서 재선 국회의원을 지내는 등 대표적인 ‘김근태계’ 정치인이다.그는 제19대, 제20대 국회의원 시절 교육위원회에서 활동하며 교육 정책 전문성을 쌓았고, 이후 교육부 장관으로 약 3년 7개월간 재임하며 역대 최장수 장관 기록을 남겼다.안승순 기자