여야, 광주 4곳 중대선거구 합의…광역비례 27~29명 증원

광주 동구·남구갑, 북구갑, 북구을, 광산을 지정

비례대표 시도의원 정수 비율 10→14%로 상향

당원협의회·지역위원회 등 사무소 1개소 두기로

자치구·시·군의원 중대선거구 시범실시 지역27곳

진보 4당 “거대 양당, 기득권 수호 위한 밀실야합”

이미지 확대 더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표(오른쪽 두번째)와 국민의힘 유상범 원내운영수석부대표(왼쪽 두번째)가 17일 국회에서 6·3 지방선거와 관련해 합의를 마친 뒤 기념 촬영하고 있다. 왼쪽은 국회 정치개혁특별위원회 야당 간사인 국민의힘 서일준 의원, 오른쪽은 정개특위 여당 간사인 민주당 윤건영 의원. 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표와 국민의힘 유상범 원내운영수석부대표가 17일 국회에서 6·3 지방선거와 관련해 합의를 마친 뒤 기념 촬영하고 있다. 양당은 비례대표 시·도의원 정수 비율 14%로 상향, 광주 광산을 등 4개 선거구서 중대선거구제 도입 등을 합의했다. 연합뉴스

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여야가 17일 6·3 지방선거를 앞두고 광주광역시 선거구 4곳에서 광역의원 3~4명을 뽑는 중대선거구제를 처음으로 도입하기로 합의했다. 아울러 광역의원 중 비례대표를 증원하고, 기초의원 선거구 중 중대선거구를 확대하기로 했다.천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표·유상범 국민의힘 원내운영수석부대표와 국회 정치개혁특별위원회의 여당 간사 윤건영 민주당 의원·야당 간사 서일준 국민의힘 의원은 이날 국회에서 회동한 뒤 이같은 내용의 합의문을 발표했다.여야는 현행 100분의 10인 비례대표 시·도의회 의원 정수 비율을 100분의 14로 상향 조정하기로 했다. 비례대표 광역의원 정수는 27~29명 늘어날 것으로 전망된다. 윤 의원은 “지방자치제 도입 이후 처음으로 광역의원 비례제가 10%에서 14%로 늘었다”고 했다.여야는 국회의원 지역구 기준 광주 동구·남구갑, 북구갑, 북구을, 광산을 등 4곳을 중대선거구로 지정하기로 했다. 중대선거구제는 한 선거구에서 2명 이상 당선자를 뽑는 선거 방식으로, 각 선거구당 광역의원 3∼4명이 선출될 예정이다.기초의원 중대선거구도 확대된다. 여야는 “자치구·시·군의회의원 선거에 대한 중대선거구제 시범 실시 지역은 2022년 선거에서 실시된 국회의원 지역 선거구 11곳에 16곳을 추가 지정해 총 27곳 선거구로 확대·실시할 것”이라고 설명했다.또 시·도당 하부조직의 원활한 운영을 위해 당원협의회 또는 지역위원회에 사무소 1개소를 둘 수 있도록 허용하기로 했다. 서 의원은 “그동안 (법에 따라) 당원협의회나 지역위원회에 사무실을 둘 수 없다고 돼 있었는데 사무실을 둘 수 있다고 그 내용만 규정을 바꾸는 것”이라며 ‘지구당’ 부활에는 선을 그었다.이 밖에 여야는 올해 1월 인구 대비 상하 50%를 기준으로 광역·기초의원 선거구를 획정했다. 이번 합의안은 국회 정개특위와 법제사법위원회를 거쳐 이날 본회의에 상정·처리될 전망이다.조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당 등 진보 성향 4당은 기자회견을 열고 “민주당과 국민의힘 거대 양당은 끝내 정치개혁 대신 기득권 수호를 위한 밀실 야합을 선택했다”고 비판했다.곽진웅·김서호 기자