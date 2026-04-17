범여권 국조특위 위원들 “대장동 수사, 李 겨냥 기획 수사… 특검 통해 책임 묻겠다”

“특정 인물 조직적 동원 확인, 청문회 가장 큰 성과”

이미지 확대 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 진상규명을 위한 국정조사 특별위원회’ 소속 더불어민주당·조국혁신당·진보당 의원들이 17일 국회 소통관에서 기자회견을 진행하고 있다. 연합뉴스

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범여권 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 위원들은 17일 대장동 수사를 기획·조작 수사라고 규명하며 특검을 통해 책임을 묻겠다고 했다.여당 특위 간사인 박성준 민주당 의원을 비롯해 이건태·이용우·김승원·김동아·이주희 민주당 의원, 차규근 조국혁신당 의원, 손솔 진보당 의원 등은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 전날 청문회에서 나온 남욱 변호사의 발언을 인용해 검찰의 목적이 ‘이재명 대통령을 잡는 것’이었다고 강조했다.남 변호사는 전날 청문회에서 지난 2022년 서울중앙지검에서 조사받던 당시 정일권 부장검사로부터 “우리의 목표는 하나다. 내려가서 잘 생각해 봐라”라는 말을 들었다며 “대장동 사건은 어떤 상황이 됐든 간에 이 대통령이 기소됐을 것”이라고 발언했다.범여권 위원들은 이를 두고 “검사가 수사 대상자에게 특정인을 지목하며 목표를 명시한 것”이라며 “수사가 범죄를 쫓아간 것이 아니라, 결론을 먼저 정해놓고 진술과 증거를 짜맞춘 기획 수사”라고 지적했다.수사팀 교체 문제도 비판의 대상이 됐다. 범여권 위원들은 “대장동 1기 수사팀이 건재한 상황에서 엄희준과 강백신을 주축으로 대장동 2기 수사팀이 전격 투입됐고, 본격적인 조작 수사가 시작됐다”며 “김태훈 고검장의 증언, 엄희준·강백신의 수사 행태는 수사팀 교체가 법리가 아닌 윤석열 정권의 정적 제거에 목적이 있었음을 의미한다”고 주장했다.그러면서 “윤석열 정권 정치검찰이 말해온 실체적 진실이 회유와 협박, 거래를 통한 조작이었는지 묻는다”며 “특검을 통해 응분의 책임을 묻겠다”고 밝혔다.박성준 민주당 의원은 기자회견이 끝난 뒤 “전날 청문회를 통해 정치검찰이 특정 인물을 타깃으로 조직적으로 동원됐다는 점이 확인된 것이 가장 큰 성과”라고 설명했다. 이건태 민주당 의원은 “수사권이라는 칼을 쥐여 줬더니 이런 상황이 벌어졌고, 국민들은 더 이상 검찰을 믿을 수 없게 됐다”고 말했다.김동아 민주당 의원은 “이미 10년간에 걸친 녹취록이나 물증에서 이 대통령과 관련된 내용이 나오지 않았단 게 밝혀졌음에도 불구하고, 2기 수사팀에서 나온 증거는 유동규와 남욱을 회유 및 압박해서 나온 조작된 진술밖에 없다”고 했다.김서호 기자