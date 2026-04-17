송언석 “원님재판 전락한 국정조사”…李 대통령 ‘재판 재개’ 촉구

‘극단적 시도’ 검사 언급하며 “죽음 내몰아”

“공소취소는 결국 조작기소 아니라는 자백”

이미지 확대 국민의힘 송언석 원내대표가 17일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

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송언석 국민의힘 원내대표는 17일 국회의 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사’(국정조사)를 두고 “일방적인 고문과 인격적 모독으로 점철된 원님재판”이라고 강하게 비판했다. 그러면서 이재명 대통령의 ‘재판 재개’를 촉구했다.송 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “더불어민주당은 이 대통령에 대한 수사와 기소를 ‘국가폭력’으로 규정하고, 이 대통령을 수사하고 기소한 검사들을 국가폭력 가해자로 처벌하는 입법을 추진하고 있다”면서 “그러나 진짜 국가폭력은 현재 더불어민주당이 강행하고 있는 국정조사”라고 지적했다.그는 ‘대장동 2기 수사팀’ 이주용 검사가 극단적 시도를 한 데 대해 “국정조사라는 이름의 국가폭력이 사람을 죽음으로 내몰고 있다”고 비판했다. 이어 이 검사를 언급하며 “주변에 ‘내가 죽어야 내 이야기를 들어줄 것’이라면서 ‘내가 떳떳함을 밝힐 길은 자살뿐’이라고 깊은 억울함을 호소했다고 한다”고 전했다.송 원내대표는 이 대통령의 ‘재판 재개’를 촉구했다. 그는 “조작 기소라고 믿는다면 이 대통령의 억울함을 풀어드릴 방법은 재판 재개뿐”이라며 “재판을 재개해서 조작 증거를 제시하고 무죄 판결을 받아내면 될 것”이라고 강조했다. 이어 “재판이 아닌 공소 취소라는 해괴한 방법을 쓰겠다는 것은 결국 조작 기소가 아니라고 하는 자백일 뿐”이라고 덧붙였다.곽진웅 기자