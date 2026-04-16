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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-04-16 23:59
입력 2026-04-16 23:59
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‘중동 상황 대응’ 손잡은 여야정
‘중동 상황 대응’ 손잡은 여야정 16일 국회에서 열린 ‘중동 상황 대응·극복 위한 원내대표 긴급 점검 회의’에서 주요 참석자들이 손을 잡고 기념사진을 촬영하고 있다. 왼쪽부터 조현 외교부 장관, 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 윤창렬 국무조정실장.
이지훈 기자


16일 국회에서 열린 ‘중동 상황 대응·극복 위한 원내대표 긴급 점검 회의’에서 주요 참석자들이 손을 맞잡은 채 기념사진을 촬영하고 있다. 왼쪽부터 조현 외교부 장관, 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 윤창렬 국무조정실장.

이지훈 기자
2026-04-17 5면
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