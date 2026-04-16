전성수 서초구청장, 예비후보 등록 “서초 전성시대 완성”

예비후보 등록 후 구청장 직무 정지
“차질없는 사업 완수 위해 검증된 리더십 필수”
전성수 서울 서초구청장이 16일 서초구 선거관리위원회에 제9회 전국동시지방선거 서초구청장 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거 행보에 나섰다.
전 구청장은 이날 예비후보 등록과 동시에 구청장 직무가 정지됐다. 전 예비후보는 “지난 4년간 다져온 혁신의 기반을 바탕으로 진정한 ‘서초 전성시대’를 열겠다”며 재선 출사표를 던졌다.
전 예비후보 측은 2022년 취임 이후 추진해 온 경부간선도로 및 반포대로 지하화, AICT(AI+ICT) 벨트 조성 등 대형 도시 인프라 재편 사업들이 이제 막 본궤도에 오른 만큼, 차질 없는 사업 완수를 위해 연속성 있는 검증된 리더십이 필수라는 점을 부각한다는 전략이다.
그는 “서초의 굵직한 숙원 사업들이 결실을 맺기 위해서는 구정을 가장 잘 알고 연습 없이 당장 내일부터라도 능숙하게 일할 수 있는 적임자가 필요하다”며 “지난 4년의 땀방울과 성과를 동력 삼아, 서초의 가치를 전국 최고 수준으로 끌어 올리겠다”고 강조했다.
전 예비후보는 이날 선거사무소를 가동하고 핵심 당원 및 지역 주민들과의 접촉면을 넓히며 당내 경선 준비에 총력을 기울일 예정이다.
박재홍 기자
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